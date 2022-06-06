Помер Алек Джон Сач – музикант та співзасновник культового американського рок-гурту Bon Jovi. Його не стало у віці 70 років.

Причини та обставини смерті Алека – поки що невідомі. Сумну новину повідомила пресслужба Bon Jovi в Twitter.

Alec, you will be missed pic.twitter.com/yK0RlgVkZc — Jon Bon Jovi (@jonbonjovi) June 5, 2022 Зараз дивляться

– Наші серця розбиті новиною про смерть нашого дорогого друга Алека Джона Сача. Як один із засновників Bon Jovi, Алек був невід’ємною частиною створення гурту. Нам його не вистачатиме, – йдеться в заяві колективу.

Алек Джон Сач народився в Нью-Йорку в 1951 році. У 1983 році він став співзасновником та учасником гурту Bon Jovi.

Алек не лише грав на бас-гітарі, а іноді й виконував вокальні партії. Під час роботи із гуртом музикант записав п’ять альбомів.

У Bon Jovi артист пробув близько 11 років. У 1994 році Алек залишив музичний колектив. Точна причина такого рішення невідома.

Після відходу з Bon Jovi Сач грав із різними місцевими гуртами в Нью-Джерсі, а також зайнявся бізнесом.