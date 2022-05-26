На 68 году своей жизни умер известный американский актер и продюсер Рэй Лиотта. Сообщается, что он ушел из жизни во сне в Доминиканской республике, где проходили съемки фильма Опасные воды с его участием. О причинах смерти не сообщается.

Рэй Лиотта родился в 1954 году в Нью-Джерси. Свою карьеру актера начал в 1978 году со съемок в сериале Другой мир. Однако он запомнился миру благодаря съемкам в культовых фильмах — Славные парни, Кокаин, Ганнибал, Идентификация, Револьвер. Козырные тузы, Реальные кабаны.

Он также завоевал мировое признание благодаря участию в озвучке Томми Версетти из легендарной игры GTA: Vice City, которая по сей день пользуется популярностью среди фанатов. За свою работу в 2002 году он получил награду G-Phoria в категории Лучшее озвучивание мужского персонажа.

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За свой талант актера он был номинирован на престижные премии — Золотой глобус, MTV Movie Awards, Премию Гильдии киноактеров США, а также американской кинопремии Независимый дух.

С 1997 по 2004 год Лиотта состоял в браке с актрисой Мишель Грэйс, от которой у него осталась дочь Карсен Лиотта. На момент смерти он был помолвлен с Джейси Ниттоло.