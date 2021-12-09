Лина Вертмюллер, первая женщина-номинантка на Оскар за лучшую режиссуру, скончалась в возрасте 93-х лет в Италии. По словам подруги Лины, легенда мира кино скончалась “мирно дома, рядом с дочерью и близкими”.

Биография писательницы и режиссера очень насыщена — в детстве ее исключили из десятков католических школ. Со временем она влюбилась в комиксы, а ее наставником стал легендарный кинорежиссер Федерико Феллини.

В 1963 году у нее состоялся дебют — фильм Василиски принес ей первую награду за лучшую режиссуру на кинофестивале в Локарно. В 1975 году состоялась премьера своего фильма Унесенные, который спустя 27 лет пересняли Гай Ричи и Мадонна. Оригинальную картину тепло приняли критики, в то время как современный римейк не оценило общество.

Лину номинировали на Оскар за фильм Семь красавиц — она стала первой женщиной, которая стала претендентом на награду на лучшую режиссуру, хоть в этот раз она и не получила заветную статуэтку.

В 2019 году она была удостоена звезды на Голливудской аллее славы, а также получила почетную премию Оскар за свои достижения в кино.

За свою карьеру она сняла более двух десятков картин, среди которых Моя душа принадлежит покеру, Унесенные, Камора, Подпольная десятка, В лунную ночь и Чао, профессор.