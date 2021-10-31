Сегодня, 31 октября, в возрасте 84 лет умер украинский писатель и один из популярнейших детских авторов Владимир Рутковский.

Об этом сообщило издательство Абабагаламага на своей странице в социальной сети Facebook. Писатель скончался от коронавируса.

– Ушел в вечность выдающийся украинский писатель, лауреат Шевченковской премии, наш великий друг Владимир Рутковский. Очень болезненная потеря для украинской литературы! Его блестящими произведениями зачитываются десятки тысяч детей и взрослых. Украинский мир обеднел художником, который дал нам пример благородного служения родной истории и слову, — говорится в сообщении.

Что известно о Владимире Рутковском

Будущий украинский писатель родился в селе Крестителе Черкасской области. Рутковский получил высшее образование в Одессе.

Сначала он писал стихи (у автора есть семь поэтических сборников), однако вскоре больше сделал уклон на прозу. Детский писатель получил немало наград за литературную деятельность.

Среди них — Книга года BBC за роман Сині води и премия Тараса Шевченко за историческую трилогию для детей Джури козака Швайки, Джури-характерники, Джури і підводний човен, Джури і Кудлатик.

В 2017 году в украинском прокате появилась экранизация его известнейшего приключенческого романа Сторожова застава.

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Фото: Андрей Панченков, Абабагаламага