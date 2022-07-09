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Умер Ленни фон Долен — звезда сериала Твин Пикс

9 июля 2022, 11:06
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Помер Ленні фон Долен - зірка серіалу Твін Пікс

Звезда сериала Твин Пикс Ленни фон Долен умер на 64-м году жизни. О причинах смерти американского актера пока ничего не известно.

О смерти Ленни фон Долена сообщила его сестра Кэтрин.

– 5 июля мир потерял замечательного человека. Он всегда во всем лидировал: был это увлекательный разговор, актерское искусство или путешествие в новые места. Он любил хорошо посмеяться. Он продолжает свой духовный путь, – написала она.

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Ленни фон Долен родился 22 декабря 1958 года в Огасте, Джорджия.

Популярность к актеру пришла после роли Гарольда Смита в сериале Дэвида Линча Твин Пикс. Среди других известных ролей Ленни фон Долена – злодей в культовом фильме Один дома 3.

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