Умер советский диктор Игорь Кириллов, который в течение 20 лет был ведущим программы Время и Голубого огонька.

Кириллову было 89 лет, причина его смерти не уточняется.

Что известно об Игоре Кириллове

Он родился 14 сентября 1932 года в Москве в семье военнослужащего.

Окончил ВГИК и Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина.

Два года прослужил в Театре на Таганке.

С 1957 по 1989 годы работал ведущим диктором-телеведущим Центрального телевидения СССР.

От имени руководства СССР производил наиболее важные информационные сообщения на Центральном телевидении. Он объявлял о смерти всех генсекретарей и поздравлял граждан с экрана с новым годом.

Он участвовал в различных развлекательных телевизионных шоу России: Голубой огонек, Песня года. И работал в редакции Центрального телевидения Гостелерадио СССР до 1991 года.

До 2006 года он был диктором трансляций Парада Победы.

Накануне скончался режиссер и сценарист Николай Рашеев, которого многие зрители знают по картине Бумбараш. Ему было 85 лет.

Николай Рашеев с 1971 года работал на киностудии имени Александра Довженко. Там он снял большинство своих картин, в том числе Королей и капусту и самую известную работу – Бумбараш.