Американский стендап-комик, актер и режисер Боб Сагет умер. Ему было 65 лет.

Актера нашли мертвым 9 января в отеле Ritz-Carlton в Орландо, куда он приехал в рамках своего комедийного тура.

По данным местного шерифа, следователи не обнаружили следов насильственной смерти или наркотических веществ в крови.

Earlier today, deputies were called to the Ritz-Carlton Orlando, Grande Lakes for a call about an unresponsive man in a hotel room. The man was identified as Robert Saget & pronounced deceased on scene. Detectives found no signs of foul play or drug use in this case. #BobSaget pic.twitter.com/aB1UKiOlmi — Orange County Sheriff’s Office (@OrangeCoSheriff) January 10, 2022

Семья Боба Сагета подтвердила информацию о его смерти. Однако причину смерти не сообщили.

— Мы опустошены, но должны подтвердить, что наш любимый Боб скончался. Он был для нас всем, и мы хотим, чтобы вы знали, как сильно он любил своих поклонников, выступая вживую и объединяя людей из всех слоев общества смехом, — говорится в заявлении семьи.

Свой последний пост в Instagram Боб опубликовал менее суток назад. Он поблагодарил зрителей за то, что они пришли на его шоу и сказал: Увидимся через две недели.

Поклонники и звезды шоу-бизнеса опустошены такой новостью и оставляют слова соболезнования.

Более всего Боб Сагет известен по роли Дэнни Таннера в ситкоме Полный дом. Он также был рассказчиком в сериале Как я встретил вашу маму.