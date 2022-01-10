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Умер Боб Сагет – звезда сериала Как я встретил вашу маму

10 января 2022, 09:41
Карина Зуева редактор розділу Lifestyle
Умер Боб Сагет – звезда сериала Как я встретил вашу маму
Источник: Depositphotos

Американский стендап-комик, актер и режисер Боб Сагет умер. Ему было 65 лет.

Актера нашли мертвым 9 января в отеле Ritz-Carlton в Орландо, куда он приехал в рамках своего комедийного тура.

По данным местного шерифа, следователи не обнаружили следов насильственной смерти или наркотических веществ в крови.

Семья Боба Сагета подтвердила информацию о его смерти. Однако причину смерти не сообщили.

— Мы опустошены, но должны подтвердить, что наш любимый Боб скончался. Он был для нас всем, и мы хотим, чтобы вы знали, как сильно он любил своих поклонников, выступая вживую и объединяя людей из всех слоев общества смехом, — говорится в заявлении семьи.

Свой последний пост в Instagram Боб опубликовал менее суток назад. Он поблагодарил зрителей за то, что они пришли на его шоу и сказал: Увидимся через две недели.

Поклонники и звезды шоу-бизнеса опустошены такой новостью и оставляют слова соболезнования.

Более всего Боб Сагет известен по роли Дэнни Таннера в ситкоме Полный дом. Он также был рассказчиком в сериале Как я встретил вашу маму.

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Источник
The Hollywood Reporter
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