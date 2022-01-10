Американський стендап-комік, актор і режиссер Боб Сагет помер. Йому було 65 років.

Актора знайшли мертвим 9 січня у готелі Ritz-Carlton в Орландо, куди він приїхав у рамках свого комедійного туру.

За даними місцевого шерифа, слідчі не виявили слідів насильницької смерті чи наркотичних речовин у крові.

Earlier today, deputies were called to the Ritz-Carlton Orlando, Grande Lakes for a call about an unresponsive man in a hotel room. The man was identified as Robert Saget & pronounced deceased on scene. Detectives found no signs of foul play or drug use in this case. #BobSaget pic.twitter.com/aB1UKiOlmi — Orange County Sheriff’s Office (@OrangeCoSheriff) January 10, 2022

Родина Боба Сагета підтвердила інформацію про його смерть. Однак причину смерті не повідомили.

– Ми спустошені, але маємо підтвердити, що наш улюблений Боб помер. Він був для нас усім, і ми хочемо, щоб ви знали, як сильно він любив своїх шанувальників, виступаючи наживо та об’єднуючи людей з усіх верств суспільства сміхом, – йдеться у заяві сім’ї.

Свій останній пост у Instagram Боб опублікував менш ніж добу тому. Він подякував глядачам за те, що вони прийшли на його шоу і сказав: Побачимося за два тижні.

Шанувальники та зірки шоу-бізнесу спустошені такою новиною та залишають слова співчуття.

Найбільше Боб Сагет відомий за роллю Денні Таннера у ситкомі Повний будинок. Він також був оповідачем у серіалі Як я зустрів вашу маму.