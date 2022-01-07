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Кіно та серіали

Умер первый темнокожий лауреат премии Оскар

7 января 2022, 20:21
Наташа Тарчевська редактор ленты
Умер первый темнокожий лауреат премии Оскар
Источник: Depositphotos

Известный голливудский актер прошлого столетия Сидни Пуатье умер. Ему было 94 года.

По предварительной информации, Сидни Пуатье скончался естественной смертью у себя дома.

Мировую славу ему принесла кинолента Полевые лилии (1964). Благодаря этой работе Сидни Пуатье стал первым афроамериканцем в истории премии Оскар, получившим статуэтку в номинации Лучшая мужская роль.

Фигура Сидни Пуатье совершила настоящую революцию в Голливуде, поскольку до этого темнокожие актеры снимались в кино преимущественно в ролях прислуги.

Теги
Актор , Оскар , Смерть
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