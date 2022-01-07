Известный голливудский актер прошлого столетия Сидни Пуатье умер. Ему было 94 года.

По предварительной информации, Сидни Пуатье скончался естественной смертью у себя дома.

We loss another great icon. Today we loss Sidney Poitier. #RIPSidneyPoitier pic.twitter.com/0RBSeKl7gk — Darrell “Going To Make A Difference”West ???????????????? (@DarrellPMWest) January 7, 2022

Мировую славу ему принесла кинолента Полевые лилии (1964). Благодаря этой работе Сидни Пуатье стал первым афроамериканцем в истории премии Оскар, получившим статуэтку в номинации Лучшая мужская роль.

Фигура Сидни Пуатье совершила настоящую революцию в Голливуде, поскольку до этого темнокожие актеры снимались в кино преимущественно в ролях прислуги.