Известный голливудский актер прошлого столетия Сидни Пуатье умер. Ему было 94 года.

По предварительной информации, Сидни Пуатье скончался естественной смертью у себя дома.

We loss another great icon. Today we loss Sidney Poitier. #RIPSidneyPoitier pic.twitter.com/0RBSeKl7gk

— Darrell “Going To Make A Difference”West ???????????????? (@DarrellPMWest) January 7, 2022