В возрасте 41 года ушел из жизни известный американский модельер, основатель бренда Off-White и дизайнер одежды Вирджил Абло.

Об этом сообщается на его официальном аккаунте в Instagram. Согласно сообщению, более двух лет Абло боролся с редкой агрессивной формой рака — ангиосаркомой сердца.

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— Несмотря на все, его трудовая этика, безграничное любопытство и оптимизм не поколебались. Вирджилом двигала его преданность своему делу — открывать двери для других, создавать пути к большему равенству в искусстве и дизайне, — сообщается на странице.

Врачи поставили ему страшный диагноз в 2019 году, после чего основатель бренда прошел множество сложных процедур, направленных на выздоровление от опасной болезни.

В то же время дизайнер одежды продолжал руководить несколькими крупными предприятиями в сфере моды, искусства и культуры. В сообщении отметили, что Вирджил Абло глубоко верил в силу искусства, намереваясь вдохновлять будущие поколения модельеров.

У него осталась семья — жена Шеннон, дети Лоу и Грей, сестра Эдвина, родители Ни и Юнис Абло. Родные Вирджила поблагодарили подписчиков за поддержку.