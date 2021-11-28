У віці 41 року пішов із життя відомий американський модельєр, засновник бренду Off-White та дизайнер одягу Вірджил Абло.

Про це повідомляється на його офіційному обліковому записі в Instagram. Згідно з повідомленням, понад два роки Абло боровся з рідкісною агресивною формою раку – ангіосаркомою серця.

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– Попри все, його трудова етика, безмежна цікавість та оптимізм не зменшилися. Вірджилом рухала його відданість своїй справі – відкривати двері для інших, створювати шляхи до більшої рівності у мистецтві та дизайні, – повідомляється на сторінці.

Лікарі поставили йому страшний діагноз у 2019 році, після чого засновник бренду пройшов безліч складних процедур, спрямованих на одужання від небезпечної хвороби.

Водночас дизайнер одягу продовжував керувати кількома великими підприємствами у сфері моди, мистецтва та культури. У повідомленні зазначили, що Вірджил Абло глибоко вірив у силу мистецтва, маючи намір надихати майбутні покоління модельєрів.

У нього залишилася сім’я – дружина Шеннон, діти Лоу та Грей, сестра Едвіна, батьки Ні та Юніс Абло. Рідні Вірджила подякували підписникам за підтримку.