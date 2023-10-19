Умер украинский актер Сергей Гладков. Звезде проекта Каламбур было 60 лет.

О том, что артист ушел из жизни, сообщил в Facebook актер творческой группы Каламбур Вадим Набоков. Причина смерти неизвестна.

Прощание с ним состоится 21 октября в Одессе.

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Сергей Гладков — краткая биография

Сергей Гладков родился в Харькове 20 февраля 1963 года. Он окончил Одесский политехнический институт, курсы режиссуры и пантомимы. Еще в студенческие годы создал первые клоунские проекты.

Он был создателем коллектива Каламбур, который и принес ему широкую популярность, быстро набрав обороты на телевидении.

Гладков является создателем образа Мужика в Деревне дураков, в рубрике Бар Каламбур он играл Неудачника, а в Железном капуте — Дранкеля. Также был актером Маски-шоу.

С 2000 года начал карьеру звукорежиссера. С 2003 года в качестве сценариста он создал 60 серий короткометражных мультипликационных фильмов S.O.S.

Фото: Журнал видеокомиксов Каламбур