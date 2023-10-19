Помер український актор Сергій Гладков. Зірці проєкту Каламбур було 60 років.

Про те, що артист пішов із життя, повідомив у Facebook актор творчої групи Каламбур Вадим Набоков. Причина смерті невідома.

Прощання з ним відбудеться 21 жовтня в Одесі.

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Сергій Гладков – коротка біографія

Сергій Гладков народився в Харкові 20 лютого 1963 року. Він закінчив Одеський політехнічний інститут, курси режисури та пантомімими. Ще в студентські роки створив перші клоунські проєкти.

Він був творцем колективу Каламбур, який і приніс йому широку популярність, швидко набравши обертів на телебаченні.

Гладков є творцем образу Мужика в Селі дурнів, у рубриці Бар Каламбур він грав Невдаху, а в Залізному капуті – Дранкеля. Також був актором Маски-шоу.

З 2000 року почав кар’єру звукорежисера. З 2003 року як сценарист він створив 60 серій короткометражних мультиплікаційних фільмів S.O.S.

Фото: Журнал відеокоміксів Каламбур