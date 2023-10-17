Украинский телеведущий, бывший игрок КВН и экс-советник секретаря СНБО Сергей Сивохо умер. Ему было 54 года.

Сивохо ушел из жизни 17 октября в 5:40 утра в Германии. По данным пресс-службы шоумена, причиной смерти стала хроническая болезнь легких.

Также о смерти Сивохо сообщила в Facebook его близкая подруга — Светлана Бердецкая.

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Ночью 17 октября о смерти Сергея Сивохо написала поэтесса из Донецка и пророссийская пропагандистка Анна Ревякина в своем Telegram-канале.

Впоследствии она заявила, что Сивохо жив, но “из-за безнадежности ситуации его, скорее всего, будут отключать от системы поддержания жизни”.

По ее словам, у шоумена на фоне сепсиса “развилась полиорганная недостаточность”. Родным якобы предложили “попрощаться с Сергеем”.

Кто такой Сергей Сивохо

Сергей Сивохо родился в Донецке. Там он окончил Донецкий политехнический институт по специальности инженер-металлург, получил и второе высшее образование — экономист-юрисконсульт. Также окончил Донецкий институт предпринимательства по специальности Менеджмент организаций.

Сивохо стал популярным благодаря участию в КВН, особенно в команде Дрим-Тим. В 2000-х годах он вел развлекательную программу Скрытая камера.

С 2011 по 2013 годы был креативным продюсером шоу Большая разница по-украински. Также был членом жюри первого сезона Лиги смеха, созданной Студией Квартал 95.

В 2019 году Сивохо решил попробовать себя в политике. Он баллотировался на должность народного депутата от партии Слуга народа в Донецкой области, но не получил достаточно голосов.

С октября 2019 года до марта 2020 года работал как внештатный советник Секретаря Совета национальной безопасности и обороны по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

В 2020 году Сивохо создал Национальную платформу примирения и единства, которую после начала полномасштабного вторжения переименовал в Национальную платформу восстановления и единства. Организация оказывает гуманитарную помощь украинцам, пострадавшим в результате войны с Россией.

В марте 2020 года в Киеве состоялась презентация Национальной платформы примирения и единства, которая обернулась для Сивохо скандалом и судами.

Тогда он назвал войну на Донбассе “внутриукраинским конфликтом”, из-за чего начались столкновения между Сивохо и бойцами АТО. Во время драки Сивохо упал, одного из ветеранов арестовали. После шоумен подал на ветеранов иск в суд.

Куда исчез Сивохо

После полномасштабного вторжения войск РФ в Украину Сергей Сивохо перестал появляться в медийном пространстве.

Периодически он публиковал в соцсетях старые фото и поздравления с праздниками, но о месте своего пребывания не сообщал.

Последний пост на личной странице в Facebook он сделал 6 октября 2023 года.

В посте Сивохо сообщил, что Национальная платформа восстановления и единства отправляет помощь жителям Донбасса и Херсонщины. Вероятно, тогда шоумен мог находиться в Украине.

Фото: Сергей Сивохо