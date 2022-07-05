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Полотна с орнаментом: украинка создала декорации для кутюрного показа Dior в Париже

5 июля 2022, 09:46
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Полотна с орнаментом: украинка создала декорации для кутюрного показа Dior в Париже
Источник: Getty Images

Художница Олеся Трофименко создала полотна с украинским орнаментом для кутюрного показа Dior в Париже. Декорации украшали зал, где проходило модное шоу модельера Марии Грации Кьюри.

В чем суть высокой моды? Именно этим вопросом задалась Кьюри во времена пандемии, войны и угрозы глобальной рецессии. Ответ, по ее мнению, заключался в том, чтобы переосмыслить лучшее завтра. И создать мост между ноу-хау разных культур, чтобы вместе принести что-то значимое.

Таким образом, центральным элементом кутюрного показа Dior стали не изысканные наряды, а фон — произведения искусства от пола до потолка от украинской художницы Трофименко.

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На фоне ее работ модели проходили по подиуму перед звездными гостями. Полотна художницы были вышиты вручную мастерами Chanakaya School of Craft в Мумбае.

В кутюрную коллекцию Dior вошли платья с вышивкой, плиссированные юбки, платья-рубашки, укороченные жакеты с бахромой, сарафаны в клетку, блузки со свободными рукавами и другое.

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Источник
The Guardian
Теги
Dior Українське мистецтво
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