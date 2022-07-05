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Полотна з орнаментом: українка створила декорації для кутюрного показу Dior у Парижі

5 Липня 2022, 09:46
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Полотна з орнаментом: українка створила декорації для кутюрного показу Dior у Парижі
Джерело: Getty Images

Художниця Олеся Трофименко створила полотна із українським орнаментом для кутюрного показу Dior у Парижі. Декорації прикрашали залу, де проходило модне шоу модельєра Марії Грації К’юрі.

У чому полягає суть високої моди? Саме цим запитанням задалася К’юрі за часів пандемії, війни та загрози глобальній рецесії. Відповідь, на її думку, полягала в тому, щоб переосмислити найкраще завтра. І створити міст між ноу-хау різних культур, щоби разом принести щось значуще.

Таким чином, центральним елементом кутюрного показу Dior стали не вишукані вбрання, а тло — витвори мистецтва від підлоги до стелі від української художниці Трофименко.

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На тлі її робіт моделі проходили подіумом перед зірковими гостями. Полотна художниці були вишиті вручну майстрами Chanakaya School of Craft у Мумбаї.

У кутюрну колекцію Dior увійшли сукні з вишивкою, спідниці, сукні-сорочки, укорочені жакети з бахромою, сарафани в клітку, блузки з вільними рукавами тощо.

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Джерело
The Guardian
Теги
Dior Українське мистецтво
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