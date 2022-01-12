В разгар зимы многие украинские звезды улетели на отдых в теплые края. В частности, для отпуска артисты выбирают Мальдивы, Мексику или Занзибар.

Даже на отдыхе они тщательно продумывают свой пляжный образ, чтобы сделать хорошие фото и поделиться ими в социальных сетях. Факты ICTV собрали подборку пляжных луков и купальников от украинских звезд.

Певица Настя Каменских во время отдыха в Мексике меняет свой пляжный образ почти каждый день. Она предпочитает купальники с принтом, а свой лук дополняет шляпой, солнцезащитными очками и пляжной накидкой.

Надя Дорофеева также отдыхает в Мексике. Для купания в Карибском море артистка выбрала купальник зеленого цвета.

Телеведущая Катя Осадчая в отпуск взяла два купальника — бирюзового и розового цвета. Она вместе с семьей наслаждается отдыхом в Тайланде.

Певица Вера Брежнева одна из немногих, кто предпочитает цельные купальники. Во время отпуска на Мальдивах звезда позирует в образе ярко-синего цвета и солнцезащитных очках.

Главная героиня романтического реалити Золата Огневич во время отдыха на Занзибаре празднует свое 36-летие. На пляже она позирует в черном купальнике с вырезом на животе.

Факты ICTV подготовили голосование для того, чтобы вы смогли выбрать самый лучший пляжный образ.