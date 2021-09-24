Украинский хореограф-постановщик и судья шоу Україна має талант Евгений Кот в эксклюзивном интервью Фактам ICTV рассказал историю своего успеха.

Евгений Кот – топовый хореограф-постановщик, танцевальный талант которого когда-то открыл СТБ в проекте Танцюють всі! Солист и креативный продюсер первых в Украине 3D-шоу уровня Цирка дю Солей (Барон Мюнхгаузен, Вартові мрій). Постановщик самых рейтинговых телепроектов в стране и танцевальный секс-символ.

Как Евгений Кот решился стать хореографом, какому танцу отдал бы предпочтение, а также в чем секрет шоу Вартові мрій — далее в материале.

— Когда вы впервые осознали, что хотите стать хореографом и посвятить этому жизнь?

— В восьмом классе мы с родителями решили поменять мне школу, и я перевелся в Херсонский лицей искусств, где моим главным наклоном стали танцы. Там у меня все очень быстро начало получаться. Заметив это, учителя начали со мной больше заниматься.

— Через два года, когда я поступил в эстрадно-цирковое и немного там уже проучился, понял, что это именно та профессия, которая мне нравится, и я хочу связать с ней свою жизнь.

— Как ваши родители отнеслись к желанию заниматься танцами? Поддерживали или, может, пытались повлиять на решение?

— Родители меня поддерживали. На переводе в лицей искусств как раз таки настояли они, поскольку хотели, чтобы я попробовал свои силы. Они видели во мне танцевальный талант и всегда хотели, чтобы я занимался бальными танцами.

Папа даже помогал мне с поступлением в эстрадно-цирковое. Он растягивал меня, ходил со мной на тренировки и помогал во всем.

— С какими трудностями приходилось сталкиваться в профессии?

— Эта профессия сама по себе сложная. Нет такого, что ты чему-то научился и используешь эти знания. Танцовщик — это обучение на протяжении всей карьеры. Ты всегда должен тренироваться и быть в форме, а это нелегко.

У меня было очень много травм — сломанные конечности, порванные связки, ушибы, грыжи, протрузии, падения, удары, выбитая челюсть, разбитая голова и просто синяки. Все травмы, которые только можно было получить, у меня были.

— Когда-то прямо на концерте я сломал кисти и порвал лучезапястные аппараты. Это произошло в середине номера, но я отработал его до конца. Потом уже на сцену не вышел, поскольку руки не просто сильно болели, но даже не сгибались.

— Думали когда-то, что станете топовым режиссером-постановщиком и добьетесь того, что есть у вас сейчас?

— Я никогда даже не задумывался о том, кем я стану, как и куда меня заведет моя профессия, и какая карьера ждет. Не задумывался, поскольку все время работал и думал только о том, чтобы делать свое дело качественно и кайфовать от него.

Сейчас так же — я не загадываю какой-то результат, а больше смотрю на то, что мне нравится делать и как себя проявлять. Только так — все остальное приходит ко мне бонусом за то, что я делаю.

— Как удалось за все время не свернуть с пути? Возможно, у вас есть своя формула успеха?

— Формулы успеха нет. Единственное — нужно много работать и делать то, что нравится. Искать направления, от которых кайфуешь, и способы себя реализовать.

— Не стоит задумываться об успехе — это 100%. Многие мои коллеги приходят на какие-то проекты и сперва думают о том, что их покажут по телевизору. Это неправильно, поскольку они забывают о главном — нужно себя проявлять по-максимуму и искать способы сделать это как можно круче, а не просто ждать популярности.

— А если бы всю жизнь пришлось танцевать только один танец — какой?

— Однозначно ответить не могу, но это не был бы какой-то один стиль. Я не могу сказать, что я танцовщик какого-то определенного стиля.

— Я артист. Всегда отталкиваюсь от эмоций, характера персонажа и того, что ему подходит. Только так.

— Как удалось сделать такие успешные продукты, как шоу Барон Мюнхгаузен и Вартовi мрiй?

— Я был режиссером-постановщиком на первом сезоне Вартовi мрiй, а уже во втором и третьем сезоне я был единственным главным режиссером и солистом. В Бароне Мюнхгаузене был также помощником режиссера и солистом.

— Считаю, что в этих шоу были собраны лучшие артисты и команда, которая стремилась сделать что-то крутое и успешное, чтобы проявить уровень украинских звезд. Все сложилось очень хорошо.

Кроме того, в обоих шоу были очень хорошие сценарии. Вартовi мрiй написала Тала Пристаецкая и мне кажется, что мы успешно воплотили сценарий — с интересом и креативом подошли к тому, чтобы реализовать это не стандартно, а проявить какие-то танцевальные и цирковые жанры.

Сделали так, чтобы это не было похоже ни на одно шоу, которые все привыкли видеть.

Мы дали около 300 выступлений и во время каждого зал был забит.

— С чем возникали наибольшие сложности?

— Не могу сказать, что были какие-то суперсложности. Мы всегда были в поиске, а команда была вдохновлена. Всем нравилось то, что они делают.

— Сложность была в том, что мы страна, у которой нет огромных бюджетов на такие шоу, поэтому мы не могли равняться на что-то, но очень хотели сделать все на высоком уровне.

Кроме того, мы должны были сделать все за короткое время и так, чтобы это шоу было таких масштабов, как за границей. Однако если сравнивать наши бюджеты, то это небо и земля.

— Вы ведь мечтали когда-то петь. Не хотите развивать в себе этот талант?

— Когда-то у меня была такая идея, но все же не знаю. Я не музыкант по натуре. В эстрадно-цирковом у меня был предмет вокала и музыкального инструмента, но они были не профильными, а просто для развития. Пока идеи одновременно петь и танцевать у меня нет.

— Я не хотел бы быть вторым Монатиком и повторять его успех (смеется). Однако мне кажется, что найти свою уникальность все же можно.

— В какой еще сфере хотелось бы себя попробовать?

— В будущем я бы хотел попробовать себя в роли продюсера шоу. Но думаю, что жизнь и работу всегда буду связывать с телевидением.

— Опыт судьи на Україна має талант для вас первый. Как можете оценить танцевальные таланты нашей страны?

— У нас высокий и хороший уровень танцоров в Украине, но не могу сказать, что на кастинг Україна має талант их приходило слишком много. Думаю, нашим танцорам не хватает продюсирования. Зачастую они сидят в залах и не проявляют себя. В Украине не хватает этого рынка, поскольку его потолок — принять участие в каком-то проекте и танцевать в балете у какой-то звезды.

— Было бы классно, если бы танцевальных шоу было больше, не только телевизионных, но и других, где можно было бы проявить свой талант. Есть у нас и такие танцоры, которые топы не только в нашей стране, но и в мире.

Восхищаюсь и вдохновляюсь, когда приходят танцовщики на Україна має талант. Смотрю на них с открытым ртом.

— Какой танцевальный перформанс запомнился на кастингах больше всего?

— Не буду раскрывать все карты, но скажу, что на одном номере я нажал золотую кнопку. Оставлю интригу, поскольку это тот человек, который является в своей сфере одним из лучших в мире.

Выступала у нас на сцене звезда Цирка дю Солей в жанре эквилибр в воде. Юля — крутой профессионал и сильная артистка этого жанра!

Она работает в самых крутых цирках и шоу всего мира. А начинала свою карьеру в том же учебном заведении, что и я. Поэтому я знаю ее еще с учебы в институте. Ее номер на Україна має талант — очень высокого уровня, прекрасно выполнен технически и в уникальной подаче артистки. Вы увидите сами — это так женственно, изящно и сексуально!

— Как сейчас успеваете совмещать семью и плотный график?

— В своем плотном графике я всегда нахожу и выделяю время для родных. Они меня вдохновляют и перезаряжают. Сейчас я нахожусь на отдыхе за границей с женой. Первую часть отдыха мы были с родителями, потом остались вдвоем наслаждаться солнцем, морем и друг другом.

— Какой ваш идеальный выходной?

— Когда я не поздно встаю и делаю хорошую тренировку. Также это завтрак на столе от любимой жены, вид на море и купание в нем.

— Также идеальный выходной — это когда мы гуляем с женой и снимаем интересные видео или можем куда-то поехать, что-то посмотреть, сходить на какое-то шоу. После — вкусный ужин в ресторане и немного любви (смеется). Хорошее кино или сериал на вечер. Этого мне достаточно для моего идеального выходного.

Напомним, премьера легендарного шоу Україна має талант состоится уже 23 октября в эфире СТБ.

На сцену талант-шоу выйдут звезды Цирка дю Солей, рекордсмены Книги рекордов, иллюзионисты и менталисты, профессиональные акробаты, пилонисты и гимнасты. Это будет невероятный сезон, который снова удивит нас уникальными участниками и объединит в гордости за невероятные таланты украинцев.