Ксения Мишина стала на гвозди на Україна має талант

Украинская актриса и суддя Україна має талант Ксения Мишина стала на гвозди в один из съемочных дней телекастингов проекта.

Продюсеры Україна має талант знакомят зрителей с участниками шоу. Так, на сцену выйдет некий Станислав Скочко с целью продемонстрировать силовое шоу и показать, на что способно человеческое тело. Он занимается силовым экстримом, поэтому решил совместить свои возможности и придумал уникальное упражнение, с помощью которого и стал рекордсменом книги рекордов Украины.

Ксения Мишина решила лично проверить способности этого участника и оценить его талант. Актриса долгое время занимается различными энергетическими практиками, ездит на ретриты и развивает свою духовность. Среди практик она познала и гвоздестояние.

По словам Мишиной, гвоздестояние — это потрясающий опыт, во время которого появляется возможность встретиться с самой собой и своим внутренним миром через ту определенную боль, которую ты проживаешь.

— И когда ты ее преодолеваешь, ты очищаешься, укрепляешь свою силу воли и можешь переосмыслить многие ситуации своей жизни, смыслы и истину того, чем ты занимаешься и того, что происходит вокруг и внутри тебя. Это практика для души, а не тела. Но добраться до глубины своей души ты можешь только прочувствовав и поняв свое тело, став с ним одним целым, – говорит Ксения Мишина.

Стоит отметить, что это не впервые, когда Ксения Мишина практикует гвоздестояние. В своем Instagram актриса уже делилась соответствующими фото.

Первый выпуск Україна має талант зрители увидят 23 октября в 19.00 на телеканале СТБ. Это будет невероятный сезон, который удивит уникальными участниками и объединит в гордости всех за невероятные таланты украинцев.