Актриса Милли Олкок приятно удивила общество своим участием в новом сериале от HBO Дом дракона. Звезда сыграла роль Рейниры Таргариен, главной героини оригинальной истории Игры престолов, но пользователи сети видят актрису в спергеройском фильме Marvel.

В четвертой серии Дома дракона она снялась в сцене в которой Рейнира целуется со своим дядей посреди переполненного борделя. 22-летняя Милли призналась, что учасвтвовать в этой сцене было несложно.

— Нет, как ни странно. Мэт Смитт и я были просто приятелями. Так что это было довольно удобно. У нас был координатор интимных сцен, и мы работали с ней во время репетиций, — заявила Олкок.

Действие Дома дракона происходит примерно за 200 лет до событий Игры престолов. Сюжет расскажет о родственниках Дейенерис Таргариен, которые ищут нового претендента на престол.

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Пикантная сцена происходила в борделе, о котором актеры мало что знали до финальных съемок.

— Клэр Килнер, наш режиссер, позаботилась о том, чтобы мы не видели ничего из борделя до начала съемок. Это был наш первый раз, когда мы шли по помещению со всеми этими обнаженными телами. Это было странно и глупо, — призналась Милли.

Впрочем, ей досталась далеко не самая тяжелая роль.

— Были статисты, с которыми мы только что познакомились — они были в позе 69 в течение 12 часов. Это довольно грубо. Мы чувствовали себя слишком одетыми, потому что все остальные были обнаженными, — добавила актриса.

Впрочем, актрису Милли Олкок поклонники Marvel видят не только во вселенной драконов — звезда отлично вписалась бы в историю Человека-Паука в роли Гвен Стэйси.

В 2023 году выйдет фильм Мадам паутина, в которой зрители увидят сразу несколько версий Женщины-паук, но это не помешает Marvel снять свою картину о супергерое с Олкок, если они этого захотят.

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