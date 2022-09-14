Акторка Міллі Олкок приємно здивувала суспільство своєю участю в новому серіалі від HBO Дім дракона. Зірка зіграла роль Рейніри Таргарієн, головної героїні оригінальної історії Гри престолів, але користувачі мережі бачать актрису в спергерійському фільмі Marvel.

У четвертій серії Дому дракона вона знялася в сцені, в якій Рейніра цілується зі своїм дядьком посеред переповненого борделю. 22-річна Міллі зізналася, що брати участь у цій сцені було нескладно.

— Ні, як не дивно. Мет Смітт і я були просто друзями. Тож це було досить зручно. Ми мали координатора інтимних сцен, і ми працювали з нею під час репетицій, — заявила Олкок.

Дія Дому дракона відбувається приблизно за 200 років до подій Гри престолів. Сюжет розповість про родичів Дейєнеріс Таргарієн, які шукають нового претендента на престол.

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Пікантна сцена відбувалася у борделі, про який актори мало що знали до фінального знімання.

– Клер Кілнер, наш режисер, подбала про те, щоб ми не бачили нічого з борделю до початку знімання. Це був наш перший раз, коли ми йшли по помешканню з усіма цими оголеними тілами. Це було дивно і безглуздо, – зізналася Міллі.

Втім, їй дісталася далеко не найважча роль.

– Були статисти, з якими ми щойно познайомилися – вони були у позі 69 протягом 12 годин. Це досить брутально. Ми почувалися надто одягненими, бо всі інші були оголені, — додала актриса.

Втім, актрису Міллі Олкок шанувальники Marvel бачать не лише у всесвіті драконів – зірка чудово вписалася б в історію Людини-Павука у ролі Гвен Стейсі.

У 2023 році вийде фільм Мадам павутина, в якій глядачі побачать відразу кілька версій Жінки-павук, але це не завадить Marvel зняти свою картину про супергероя з Олкок, якщо вони цього захочуть.

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