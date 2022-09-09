Сейчас трудно представить свою жизнь без стриминговых сервисов и платформ. Чуть ли не у каждого уважающего себя киномана обязательно есть подписка на Netflix или HBO Max. Согласитесь, просмотр любимого сериала после тяжелого рабочего дня – это хороший способ отдохнуть и перезагрузиться. Однако что делать, если вы совершенно не знаете, что посмотреть? Смотрите подборку лучших молодежных сериалов на Netflix 2022 в материале Фактов ICTV.

Лучшие сериалы на Netflix 2022 — что посмотреть

Архив 81

Архив 81 – один из лучших сериалов в жанре ужасов 2022. По сюжету, архивиста, восстанавливающего поврежденные видеозаписи, затягивает в водоворот мистических событий. Они связаны с исчезновением известного режиссера и деятельностью сатанинской секты. Мистика, ужасы, фантастика – это все о сериале Архив 81.

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Съемками этого сериала занималась известная студия Atomic Monster Productions, которую основал Джеймс Ван. Этого режиссера знают чуть ли не все поклонники хоррора, ведь его студия снимала Пилу, Аквамена, Астрал и Проклятие Аннабель.

Академия Амбрелла – 3-й сезон

Академия Амбрелла – популярный сериал, разработанный адаптацией серии комиксов издательства Dark Horse Comics. Первые два сезона зрители восприняли на ура, поэтому следующий, третий сезон фанаты ждали с нетерпением. Эта история о том, что у 43 женщин моментально рождаются 43 младенца. Некий таинственный человек находит и усыновляет семерых из них, а также создает академию под названием Амбрелла. Дети обладали определенными сверхспособностями и под четким руководством своего отца-тирана помогали обычным людям, как настоящие супергерои. Спустя годы повзрослевшие члены академии шли кто куда, но таинственная смерть отца собирала их снова.

Бриджертоны – 2-й сезон

Бриджертоны – одна из самых популярных американских костюмированных драм от Netflix. В сериале восемь близких братьев и сестер из семьи Бриджертонов пытаются обрести любовь и счастье в Лондоне. Цель семейства – выдать замуж старшую дочь, Дафну. Несмотря на преимущества девушки, кавалеры не спешат вставать в очередь. Также делу мешает бульварная газета со сплетнями, которую выпускает загадочная редактор, обсуждая на ее страницах каждый роман и слух. Никто не представляет, откуда она берет информацию. Сериал снимали по мотивам романов-бестселлеров Джулии Куин.

Элита – 5-й сезон

Весной на платформе вышел 5-й сезон популярного испанского сериала Элита. В нем рассказывается о жизни и обучении подростков в одной из самых дорогих и элитных школ Испании. Там бушуют совсем не подростковые интриги: романы, упорная борьба за стипендию и даже убийства!

Очень странные дела – 4-й сезон

За три сезона этот сериал стал настоящим культурным феноменом, с сопоставимыми Вселенной Марвела и Звездными Войнами. Его считают не просто увлекательным ужастиком, а настоящим романом о воспитании. По сюжету, исчезает молодой парень, и его матери приходится противостоять ужасным силам, чтобы вернуть его домой.

DOTA: Кровь дракона – 3-йсезон

В эпическом фэнтези по мотивам онлайн-игры противоречивый но отважный рыцарь должен использовать силу живущего в нем дракона, чтобы остановить смертоносного монстра. Нет покоя праведникам: Рыцарь Дейвион совершает жуткое открытие и встречает принцессу, которая имеет свой план.

Этот дом

Этот дом – популярный мультсериал с ужасами. Психоделическая кукольная анимационная антология вышла на платформе в начале 2022 года. Центром истории кукольного мультфильма является дом, разделенный на три истории и три промежутка времени: средневековье, настоящее и постапокалиптическое будущее. Мультфильм имеет интересные ссылки и мнения, но он не рассчитан на детскую аудиторию.

Ведьмак. Кровное Происхождение

Сериал из разряда фэнтези, построенный на одноименной популярной игре, с нетерпением ждали едва ли не все фанаты игры Ведьмак. В сериале рассказывается о том, как на свет появился первый Ведьмак.

Изобретая Анну

Сериал о мошеннице Изобретая Анну стал очень популярен на стриминговой платформе Netflix после своего выхода в 2022 году. В сюжет положено журналистское расследование дела Анны Делви, легендарной наследницы из Instagram, воровавшей сердца и деньги нью-йоркской элиты. Анна Сорокина-Делви стала известна всему миру как девушка, сумевшая обвести вокруг пальца всю нью-йоркскую элиту. Правда, в конце концов ее поймали, но у ее истории есть интересное продолжение…

Алиса в Пограничье

Алиса в Пограничье – популярная подростковая драма. Она рассказывает историю бестолкового геймера и двух его друзей. Все они попадают в параллельный мир и вынуждены участвовать в жестоких играх ради выживания.