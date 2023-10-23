Американская певица Бритни Спирс обратилась к фанатам с необычным посланием. Звезда снова вернулась в Instagram после очередного удаления на фоне скорого віхода ее мемуаров Женщина во мне.

Так, певица опубликовала снимок с тортом в форме сердца, на котором написано увидимся в Аду. На десерте также зажжено 10 свечек. Вполне возможно, что это архивный снимок, который Спирс захотела поделиться. Не исключено, что это связано с выходом мемуаров, в которых она может написать сенсационную информацию об одном из близких.

Бритни закрыла комментарии к своим публикациям, так что поклонникам остается только гадать, что это значит.

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Напомним, что ранее звезда уже комментировала выход своих мемуаров. Бритни заявила, что никого не хотела обидеть информацией из книги, ведь большая часть работы была написана 20 лет назад, и теперь жизни звезды начинается с чистого листа.

В мемуарах Бритни рассказала, почему побрилась на лысо в 2007 году и набросилась на фотографа. Как оказалось, тогда она была убита горем из-за смерти ее тети, а также борьбой за опекунство двоих детей, которые она делила с бывшим мужем.