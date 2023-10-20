Скандальная поп-певица Бритни Спирс рассказала, почему побрилась налысо в 2007 году и напала на папарацци. Как оказалось, звезда тогда была убита горем.

Об этом Бритни рассказала в своих новых мемуарах Женщина во мне.

Причиной смены внешнего вида она назвала смерть ее любимой тети Сандры Бриджес Ковингтон от рака. Ее жизнь также изменила в худшую сторону борьба со своим бывшим мужем Кевином Федерлайном за опеку над общими детьми, которые давно не виделись со своей матерью.

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— С обритой головой меня боялись все, даже мама. В те недели, когда я была без детей, я сходила с ума и не знала, как о себе позаботиться, — отметила Спирс.

Артистка добавила, что на фоне пережитых травм вела себя и мыслила как ребенок.

Напомним, что в 2007 году Бритни не только побрилась налысо, но и напала на парараци. Уже в следующем году ей назначили опекуна, которым стал ее отец.

Недавно cтало известна еще одна деталь из жизни артистки, о которой никто не знал. Как оказалось, Бритни Спирс была беременна от Джастина Тимберлейка. Однако звезде пришлось сделать аборт, поскольку возлюбленный не хотел детей — тогда им было по 20 лет.