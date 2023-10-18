Ресторатор Михаил Кацурин показал новое романтичное фото с супругой, певицей Надей Дорофеевой.
В Instagram он обнародовал снимок, на котором нежно целует артистку. На фото Надя предстала в красном платье с принтом в виде белых мелких цветочков, а Миша — в черной майке и штанах.
Под фото ресторатор дал понять, что из-за концертных туров Дорофеевой их разлуки бывают долгими.
— Когда — целую, я на работу, означает — я уехала в тур, увидимся через два месяца, — написал Кацурин.
Поклонники оценили новый снимок супругов, отметив, что они очень милые.
- Какие вы красивые и милые.
- Класс.
- Самая милая пара.
- Какое крутое фото.
- Такие котики, — пишут пользователи сети.
К слову, недавно в СМИ распространилась информация, что Надя Дорофеева беременна. Об этом заявил блогер Богдан Беспалов. Тогда он сказал, что звезду заметили на приеме у врача, который, собственно, и занимается этим вопросом.
Позже Дорофеева отреагировала на слухи о беременности. Она обнародовала видео, на котором предстала с плоским животом.
Фото: Миша Кацурин