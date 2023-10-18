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Увидимся через 2 месяца. Кацурин показал романтическое фото с Дорофеевой

18 октября 2023, 12:19
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Миша Кацурин и Надя Дорофеева

Ресторатор Михаил Кацурин показал новое романтичное фото с супругой, певицей Надей Дорофеевой.

В Instagram он обнародовал снимок, на котором нежно целует артистку. На фото Надя предстала в красном платье с принтом в виде белых мелких цветочков, а Миша — в черной майке и штанах.

Под фото ресторатор дал понять, что из-за концертных туров Дорофеевой их разлуки бывают долгими.

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— Когда — целую, я на работу, означает — я уехала в тур, увидимся через два месяца, — написал Кацурин.

Поклонники оценили новый снимок супругов, отметив, что они очень милые.

  • Какие вы красивые и милые.
  • Класс.
  • Самая милая пара.
  • Какое крутое фото.
  • Такие котики, — пишут пользователи сети.

К слову, недавно в СМИ распространилась информация, что Надя Дорофеева беременна. Об этом заявил блогер Богдан Беспалов. Тогда он сказал, что звезду заметили на приеме у врача, который, собственно, и занимается этим вопросом.

Позже Дорофеева отреагировала на слухи о беременности. Она обнародовала видео, на котором предстала с плоским животом.

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Фото: Миша Кацурин

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