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Побачимося через 2 місяці. Кацурін показав романтичне фото з Дорофєєвою

18 Жовтня 2023, 12:19
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Миша Кацурин и Надя Дорофеева

Ресторатор Михайло Кацурін показав нове романтичне фото з дружиною, співачкою Надею Дорофєєвою.

В Instagram він оприлюднив знімок, на якому ніжно цілує артистку. На фото Надя постала в червоній сукні з принтом у вигляді білих дрібних квіточок, а Міша – у чорній майці та штанях.

Під фото ресторатор дав зрозуміти, що через концертні тури Дорофєєвої їхні розлуки бувають довгими.

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– Коли – цілую, я на роботу, означає – я поїхала в тур, побачимося через два місяці, – написав Кацурін.

Шанувальники оцінили новий знімок подружжя, зазначивши, що вони дуже милі.

  • Які ви красиві та милі.
  • Клас.
  • Наймиліша пара.
  • Яке круте фото.
  • Такі котики, – пишуть користувачі мережі.

До слова, нещодавно в ЗМІ поширилася інформація, що Надя Дорофєєва вагітна. Про це заявив блогер Богдан Беспалов. Тоді він сказав, що зірку помітили на прийомі в лікаря, який, власне, і займається цим питанням.

Згодом Дорофєєва відреагувала на чутки про вагітність. Вона оприлюднила відео, на якому постала з плоским животом.

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Фото: Міша Кацурін

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