Ресторатор Михайло Кацурін показав нове романтичне фото з дружиною, співачкою Надею Дорофєєвою.

В Instagram він оприлюднив знімок, на якому ніжно цілує артистку. На фото Надя постала в червоній сукні з принтом у вигляді білих дрібних квіточок, а Міша – у чорній майці та штанях.

Під фото ресторатор дав зрозуміти, що через концертні тури Дорофєєвої їхні розлуки бувають довгими.

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– Коли – цілую, я на роботу, означає – я поїхала в тур, побачимося через два місяці, – написав Кацурін.

Шанувальники оцінили новий знімок подружжя, зазначивши, що вони дуже милі.

Які ви красиві та милі.

Клас.

Наймиліша пара.

Яке круте фото.

Такі котики, – пишуть користувачі мережі.

До слова, нещодавно в ЗМІ поширилася інформація, що Надя Дорофєєва вагітна. Про це заявив блогер Богдан Беспалов. Тоді він сказав, що зірку помітили на прийомі в лікаря, який, власне, і займається цим питанням.

Згодом Дорофєєва відреагувала на чутки про вагітність. Вона оприлюднила відео, на якому постала з плоским животом.

Фото: Міша Кацурін