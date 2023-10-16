Певица Надя Дорофеева призналась, за что ей стыдно перед родителями. Исполнительница жила с мамой и отчимом, однако и с родным папой у нее были очень теплые отношения.

Говорит, всю жизнь они очень дружили, но был случай, за который Наде стыдно — она единственный раз прогуляла школу.

— Я слишком хорошей девочкой была. Я прогуляла, потом дома сидела в маминой комнате и говорила по телефону, говорю: Привет, Лида. Что там в школе было? Вот так меня просто спалили, — смеясь рассказала Дорофеева.

Тогда мама ей ничего не сказала, но поговорила с дочерью уже на следующий день.

Сейчас смотрят

— На следующее утро, когда папа меня вез в школу, мама меня позвала. Обычно она спала и никогда меня не звала в 7:30. Тут я захожу, и она говорит — садись, таким каменным тоном. Спрашивает: Ты в школе была? Я говорю: Нет. Она: Это тебя сейчас спасло, — вспоминает Надя.

Из этой ситуации Дорофеева сделала вывод, что никогда нельзя врать.