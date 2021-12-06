Стала известна первая песня Евровидения 2022, которое состоится в мае в Турине (Италия). Болгария объявила своих представителей — это рок-группа Intelligent Music Project, которая появится на международном песенном конкурсе с треком Intention.

Автором текста, музыки и аранжировки стал музыкант и организатор группы Intelligent Music Project Милен Врабевски.

Эта песня о внутренней битве, о поисках себя и пути к прогрессу, а также о том, что у каждого из нас есть своя миссия, с которой мы родились.

Рок-группа Intelligent Music Project начала свое существование в 2011 году и представляет собой коллаборацию рок-музыкантов из известных всемирных коллективов. В ее составе побывали такие артисты, как Бобби Рондинелли, Карл Сентанс, Тодд Сучерман, Саймон Филлипс и другие.

Сейчас музыкальный коллектив Intelligent Music Project возглавляет чилийский рок-музыкант Ронни Ромеро. Он известен как участник групп Lords of Black и Rainbow.

Также в состав коллектива входит барабанщик Стоян Янкулов, который уже дважды участвовал в Евровидении — в 2007 и 2013 годах.

О том, что группа примет участие в Евровидении 2022, официально стало известно в конце ноября. Для участия в конкурсе она была выбрана внутренним отбором.

Стоит отметить, что победителем Евровидения 2021 стала итальянская рок-группа Maneskin, очевидно, на фоне этого Болгария решила впервые от своей страны послать рокеров.

Евровидение 2022 пройдет в стране победителей — Италии. Первый и второй полуфиналы состоятся 10 и 12 мая, финал — 14 мая.