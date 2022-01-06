Українська співачка Jerry Heil (справжнє ім’я – Яна Шемаєва) презентувала пісню до Святого вечора, яку присвятила своєму дідусеві. Разом із треком артистка презентувала mood-відео. Композиція називається – Пісня про діда (#Дід_Вмороз).
Jerry Heil розповіла, що на Святвечір її сім’я має традицію: найменший несе кутю. Якщо він при цьому чхне, то весь рік буде багатим. Артистка зізналася, що до цього їх привчив дідусь Василь, якого вже давно немає в живих.
– На згадку про нього і всіх, хто пішов у інший світ, на підвіконні завжди стоїть миска з кутею, на столі – їхня чарка. Перед тим, як сісти, ми здуємо повітря зі стільців — там, можливо, чийсь дух, адже, як я вже сказала в пісні — на Святвечір збирається вся родина, — поділилася Яна.
Вона зазначила, що знала свого дідуся 10 років, і за цей час він став їй найріднішим – роботящий, гарний, людяний, веселий, задумливий.
– Усі мої спогади про дідуся і почуття до нього – в моїй пісні про нього і присвяченій йому, діду Василю. Напевно, і у ваших душах зміст пісні знайде місце, – зауважила Jerry Heil.
Варто зазначити, що композиція вийшла ліричною та душевною, чого не змогли не оцінити шанувальники творчості Яни.
- Душевна пісня! Чарівно.
- Шалено красива пісня!
- Душевно. Дякую за почуття.
- До сліз.
- Душевна пісня… 2020 забрав у мене останніх старих. Пам’ять є, а бабусів і дідусів уже немає. – Діляться своїми почуттями користувачі мережі.
Перед цим Jerry Heil розповіла, як мало не постраждала від фаната з Росії. Півтора роки у соціальних мережах співачці писав шанувальник повідомлення з сексуальним підтекстом. Після цього він вирішив приїхати до неї на фан-зустріч у Львові, де артистка викликала поліцію.
Виконавиця зізналася, що така ситуація трапляється з нею не вперше.