Українська співачка Jerry Heil (справжнє ім’я – Яна Шемаєва) презентувала пісню до Святого вечора, яку присвятила своєму дідусеві. Разом із треком артистка презентувала mood-відео. Композиція називається – Пісня про діда (#Дід_Вмороз).

Jerry Heil розповіла, що на Святвечір її сім’я має традицію: найменший несе кутю. Якщо він при цьому чхне, то весь рік буде багатим. Артистка зізналася, що до цього їх привчив дідусь Василь, якого вже давно немає в живих.

– На згадку про нього і всіх, хто пішов у інший світ, на підвіконні завжди стоїть миска з кутею, на столі – їхня чарка. Перед тим, як сісти, ми здуємо повітря зі стільців — там, можливо, чийсь дух, адже, як я вже сказала в пісні — на Святвечір збирається вся родина, — поділилася Яна.

Вона зазначила, що знала свого дідуся 10 років, і за цей час він став їй найріднішим – роботящий, гарний, людяний, веселий, задумливий.

– Усі мої спогади про дідуся і почуття до нього – в моїй пісні про нього і присвяченій йому, діду Василю. Напевно, і у ваших душах зміст пісні знайде місце, – зауважила Jerry Heil.

Варто зазначити, що композиція вийшла ліричною та душевною, чого не змогли не оцінити шанувальники творчості Яни.

Душевна пісня! Чарівно.

Шалено красива пісня!

Душевно. Дякую за почуття.

До сліз.

Душевна пісня… 2020 забрав у мене останніх старих. Пам’ять є, а бабусів і дідусів уже немає. – Діляться своїми почуттями користувачі мережі.

Перед цим Jerry Heil розповіла, як мало не постраждала від фаната з Росії. Півтора роки у соціальних мережах співачці писав шанувальник повідомлення з сексуальним підтекстом. Після цього він вирішив приїхати до неї на фан-зустріч у Львові, де артистка викликала поліцію.

Виконавиця зізналася, що така ситуація трапляється з нею не вперше.