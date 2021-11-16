Украинская певица Виктория Смеюха решила поставить точку в истории с группой НеАнгелы.

На личной странице в Instagram она обнародовала пост, в котором показала торт с изображением коллеги по сцене Славы Каминской. Попрощаться с группой она решила неординарным способом, разрезав торт с фото Каминской.

— На этой сладкой ноте мы завершаем историю легендарной группы НеАнгелы. Оказывается, Слава не такая уж горькая, как мне казалось 15 лет, она – приторно-сладкая, – написала Вика.

Смеюха добавила, что она уже самодостаточная артистка, у которой началась новая история. Певица намекнула, что Слава все еще пиарится на группе.

— Даже если у кого-то пока не настолько насыщенная профессиональная жизнь, чтобы перестать цепляться за прошлое и выезжать за счет других, — написала Вика и добавила строки из песни коллеги Slava Bogu.

Реакция Славы Каминской

Реакция Славы не заставила себя долго ждать. Сначала звезда обнародовала сториз, в котором посоветовала Вике найти нового PR-менеджера. А позже Каминская посвятила этой ситуации два поста.

– Я очень люблю юмор и он совершенно разный, но это, как минимум, не смешно. Это пошло. Ножом Вика разрезала не меня, она разрезает любовь и уважение ко всем своим и моим поклонникам. Ну что ж, именно так Вика решила в очередной раз, но уже символически выразить свою благодарность группе, в которой она проработала так много лет, и это ее “спасибо” команде, которая так много для нее сделала, — написала Слава.

Певица добавила, что вся эта ситуация – обычный хайп. Кроме того, Каминская анонсировала свой сольный альбом и пообещала поддержать новые работы Вики.

Реакция сети

В комментариях пользователи сети довольно бурно отреагировали на поступок Вики. Большинство подписчиков отметили, что не ожидали такого от певицы.

Я была о вас гораздо лучшего мнения.

Я надеюсь, что это шутка, потому что со стороны это выглядит недостойно и глупо.

Кто такую ​​ерунду придумал? Вика, я всегда с уважением относилась к вам, а сейчас как-то стыдно стало.

Не очень красиво, конечно.

Вы говорите, что отпустили прошлое, но кажется, что никак. Не опускайтесь так низко, это вам не идет.

Хорошо, что есть хотя бы одна песня. Победа еще та!

Мне кажется, что вы полный ноль.

Такое впечатление, что ты в детском саду, – пишут в комментариях.

Напомним, что группа НеАнгелы прекратила свою деятельность в марте 2021 года. Слава и Виктория радовали своих поклонников новыми треками на протяжении 15 лет. Хотя певицы не раз признавались, что у них часто возникали конфликты, и женщинам тяжело было работать вместе.

Артистки сразу же начали сольные карьеры. За это время Слава Каминская уже выпустила три трека — 911, Slava Bogu и Подзвони. Виктория Смеюха порадовала поклонников только композицией Мы не ангелы.