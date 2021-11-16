Украинская певица Виктория Смеюха решила поставить точку в истории с группой НеАнгелы.
На личной странице в Instagram она обнародовала пост, в котором показала торт с изображением коллеги по сцене Славы Каминской. Попрощаться с группой она решила неординарным способом, разрезав торт с фото Каминской.
— На этой сладкой ноте мы завершаем историю легендарной группы НеАнгелы. Оказывается, Слава не такая уж горькая, как мне казалось 15 лет, она – приторно-сладкая, – написала Вика.
Смеюха добавила, что она уже самодостаточная артистка, у которой началась новая история. Певица намекнула, что Слава все еще пиарится на группе.
— Даже если у кого-то пока не настолько насыщенная профессиональная жизнь, чтобы перестать цепляться за прошлое и выезжать за счет других, — написала Вика и добавила строки из песни коллеги Slava Bogu.
Реакция Славы Каминской
Реакция Славы не заставила себя долго ждать. Сначала звезда обнародовала сториз, в котором посоветовала Вике найти нового PR-менеджера. А позже Каминская посвятила этой ситуации два поста.
– Я очень люблю юмор и он совершенно разный, но это, как минимум, не смешно. Это пошло. Ножом Вика разрезала не меня, она разрезает любовь и уважение ко всем своим и моим поклонникам. Ну что ж, именно так Вика решила в очередной раз, но уже символически выразить свою благодарность группе, в которой она проработала так много лет, и это ее “спасибо” команде, которая так много для нее сделала, — написала Слава.
Певица добавила, что вся эта ситуация – обычный хайп. Кроме того, Каминская анонсировала свой сольный альбом и пообещала поддержать новые работы Вики.
Реакция сети
В комментариях пользователи сети довольно бурно отреагировали на поступок Вики. Большинство подписчиков отметили, что не ожидали такого от певицы.
- Я была о вас гораздо лучшего мнения.
- Я надеюсь, что это шутка, потому что со стороны это выглядит недостойно и глупо.
- Кто такую ерунду придумал? Вика, я всегда с уважением относилась к вам, а сейчас как-то стыдно стало.
- Не очень красиво, конечно.
- Вы говорите, что отпустили прошлое, но кажется, что никак. Не опускайтесь так низко, это вам не идет.
- Хорошо, что есть хотя бы одна песня. Победа еще та!
- Мне кажется, что вы полный ноль.
- Такое впечатление, что ты в детском саду, – пишут в комментариях.
Напомним, что группа НеАнгелы прекратила свою деятельность в марте 2021 года. Слава и Виктория радовали своих поклонников новыми треками на протяжении 15 лет. Хотя певицы не раз признавались, что у них часто возникали конфликты, и женщинам тяжело было работать вместе.
Артистки сразу же начали сольные карьеры. За это время Слава Каминская уже выпустила три трека — 911, Slava Bogu и Подзвони. Виктория Смеюха порадовала поклонников только композицией Мы не ангелы.