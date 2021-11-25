Украинская певица Слава Каминская и экс-солистка группы НеАнгелы ответила на обвинения своей бывшей коллеги по музыкальному коллективу Виктории Смеюхи.

В интервью Слава+ Каминская призналась, что ей неприятна вся сложившаяся ситуация, поскольку она не хочет, чтобы группу запомнили с такой стороны. Исполнительница не понимает, для чего ее экс-колега ходит по программам и обвиняет ее в чем-то. Однако думает, что у Виктории запланирован выход песни, поэтому нужен пиар.

— Человек был вхож в мой дом, общался с моей семьей. Не стыдно такое говорить? Мне стыдно. Я не хочу, чтобы потом мои дети думали о своей матери плохо. Надеюсь, со временем станет стыдно Вике, — сказала Каминская.

Артистка не понимает, почему сестра Виктории обвиняет ее в буллинге и абьюзе, поскольку они всегда хорошо общались. Слава призналась, что тоже натерпелась за все 15 лет существования группы — опоздания, неуважения к зрителям, резкие выражения.

В одном из интервью Смеюха заявила, что Каминская впилась ей в голову и вырвала клок волос.

— Только я была на восьмом месяце беременности… Полезла драться я после того, что Вика опоздала на 40 минут. Я на восьмом месяце беременности сижу в машине с животом и говорю ей: Имей уважение к моему положению. Вика отвечает: А это что, болезнь? Я говорю, что еще раз такое скажешь — дам в лицо. Она отвечает: это я тебе дам, потому что я сильнее. Ну а дальше я уже не помню, у меня штора упала, — призналась Слава.

Каминская отметила, что сейчас бы такого не сделала, но тогда ей было обидно, поскольку заработок мужа позволял не ездить по концертам и не работать.

Артистка подчеркнула, что были не только плохие моменты, однако то, что у них не сложатся отношения с Викой было понятно почти сразу. Слава призналась, что много раз хотела из-за этого уйти с НеАнгелов.

Публичный скандал между экс-участницами группы НеАнгелы начался после того, как Виктория Смеюха разрезала торт с фото Славы и съела ее голову. Артистка отметила, что таким образом решила поставить точку в истории с музыкальным коллективом.

После Виктория Смеюха рассказала об отношениях со Славой Каминской. Исполнительница заявила, что неоднократно страдала от насилия со стороны коллеги. Также Виктория рассказала о том, что Слава вырвала ей кусок волос из-за 15-минутного опоздания.