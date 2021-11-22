Экс-солистка группы НеАнгелы Виктория Смеюха рассказала об отношениях со своей коллегой по сцене Славой Каминской.

В интервью каналу Dorotye певица призналась, что неоднократно страдала от насилия со стороны Славы. По словам Вики, однажды Каминская вырвала ей кусок волос из-за 15-минутного опоздания.

– Тогда Слава впилась мне в волосы и вырвала очень много волос. Это страшно вспоминать, потому что моя голова болела около недели. И, к сожалению, вот тогда я поняла, что боюсь. Я боюсь даже засыпать в автобусе, – поделилась Смеюха.

Также Вика вспомнила, как Слава набросилась на нее с кулаками в поезде. Конфликт якобы произошел из-за бутерброда.

— Это смешно сейчас вспоминать. Тогда у нас было два бутерброда, один из которых Слава съела, а второй, конечно, мой. Ну, я так чуть-чуть съела, а вторую часть оставила. Она же мне сказала: А почему ты мне не хочешь дать? Я говорю: Ну, это мой. И тогда стакан полетел прямо в поезде в мою сторону. Я так отмахнулась, – рассказала Вика.

Певица добавила, что 15 лет терпела поведение коллеги из-за того, что очень любила группу НеАнгелы и их творчество.

В эксклюзивном комментарии Фактам ICTV представитель Славы Каминской отказался комментировать интервью Вики, отметив, что это все – бред.

Недавно Виктория Смеюха разрезала торт с фото Славы. Певица отметила, что таким образом решила поставить точку в истории с группой НеАнгелы.

Напомним, что коллектив прекратил свою деятельность в марте 2021 года. Артистки сразу приступили к сольным карьерам.

За это время Слава Каминская уже выпустила три трека – 911, Slava Bogu и Позвони. Виктория Смеюха порадовала поклонников только композицией Мы не ангелы.