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Сын и внук Софии Ротару пытались сбежать в Молдову, их задержали

8 марта 2022, 10:52
Карина Зуева редактор розділу Lifestyle
Сын и внук Софии Ротару пытались сбежать в Молдову, их задержали
Источник: София Ротару

В понедельник, 7 марта, на границе с Молдовой задержали группу из восьми мужчин призывного возраста. Среди них оказались сын Софии Ротару — 51-летний Руслан Евдокименко и внук — 27-летний Анатолий Евдокименко.

Мужчины пытались пересечь границу на лодке. Их сопровождал гражданин Молдовы, который и готовил побег.

Группу мужчин задержали. Также в сети появилось видео, на котором можно отчетливо рассмотреть лица беглецов.

Пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко подтвердил Фактам ICTV, что нарушителей, пытавшихся незаконно пересечь  границу с Молдовой, действительно задержали.

В то же время разглашать информацию о задержанных он отказался, однако на видео четко видно родственников национальной легенды Украины.

Напомним, что София Ротару певица молдавского происхождения, также она является народной артисткой Молдавской ССР.

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Ранее София Ротару сообщала, что находится в Киеве. Об этом она писала в Instagram. Также она сказала, что независимость и свобода стоит дорого, но неужели она стоит того, чтобы российские ракеты уничтожали мирных жителей, детей и разрушали города Украины.

Теги
Госпогранслужба , София Ротару
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