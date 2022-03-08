В понедельник, 7 марта, на границе с Молдовой задержали группу из восьми мужчин призывного возраста. Среди них оказались сын Софии Ротару — 51-летний Руслан Евдокименко и внук — 27-летний Анатолий Евдокименко.

Мужчины пытались пересечь границу на лодке. Их сопровождал гражданин Молдовы, который и готовил побег.

Группу мужчин задержали. Также в сети появилось видео, на котором можно отчетливо рассмотреть лица беглецов.