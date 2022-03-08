В понедельник, 7 марта, на границе с Молдовой задержали группу из восьми мужчин призывного возраста. Среди них оказались сын Софии Ротару — 51-летний Руслан Евдокименко и внук — 27-летний Анатолий Евдокименко.
Мужчины пытались пересечь границу на лодке. Их сопровождал гражданин Молдовы, который и готовил побег.
Группу мужчин задержали. Также в сети появилось видео, на котором можно отчетливо рассмотреть лица беглецов.
Українці під проводом громадянина Молдови намагались втекти з країни на човні. Серед них – син і онук співачки Софії Ротару. pic.twitter.com/dKSfMcii3T
— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 8, 2022
Пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко подтвердил Фактам ICTV, что нарушителей, пытавшихся незаконно пересечь границу с Молдовой, действительно задержали.
В то же время разглашать информацию о задержанных он отказался, однако на видео четко видно родственников национальной легенды Украины.
Напомним, что София Ротару певица молдавского происхождения, также она является народной артисткой Молдавской ССР.
Ранее София Ротару сообщала, что находится в Киеве. Об этом она писала в Instagram. Также она сказала, что независимость и свобода стоит дорого, но неужели она стоит того, чтобы российские ракеты уничтожали мирных жителей, детей и разрушали города Украины.