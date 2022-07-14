Украинская певица София Ротару, которая давно не появлялась в социальных сетях, отреагировала на ракетный обстрел по Виннице. Неожиданно для всех, звезда отреагировала на обстрел своей родной страны со стороны России.

В своем Instagram София выложила несколько снимков. На одном из них изображена красная ракета, которая прилетела с серого неба.

— Винница. 14.07.2022, — кратко подписала артистка.

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В ее Stories можно заметить снимки с ДСНС, которые на месте происшествия с первых минут. Они локализируют пожары, тушат сгоревшие машины и помогают медикам спасать жизни тех, кто оказался в эпицентре ракетного удара в Виннице.

Ротару также выложила черно-белый снимок, на котором заметен дым после попадания ракеты. Она отреагировала на увиденное с помощью эмодзи — сердцем, которое разорвалось пополам.

София уже комментировала события в Кремечуге, когда 29 июня Россия нанесла ракетный удар по ТЦ, в котором были мирные люди. Артистка опубликовала картинку со свечой на черном фоне, написала название города и дату ракетного обстрела.

С начала полномасштабного вторжения, Ротару не спешит проявлять активность в соцсетях, выражая свою позицию. В марте бывший промоутер звезды заявил, что артистка всегда была аполитичной, и ранее ее карьера уже страдала из-за политики в 2014 году.