Сознание многих из нас осталось в феврале, однако за окном лето, а это значит — нужно “переобуть” свой гардероб на стильные сезонные вещи. Как не купить лишнего, выбрать правильно и всегда знать, что одеть? На помощь приходят базовый и капсульный гардеробы.

Факты ICTV вместе с персональным стилистом Юлией Крыжалко разобрались, что следует купить из верхней одежды, нижней, обуви и аксессуаров, составив базовый гардероб на лето 2022.

Что такое базовый гардероб и зачем он нужен

В нашем гардеробе всегда должны найтись вещи, которые будут нашей основой для формирования вариативных образов. К примеру — белая, черная, бежевая футболки, которые комбинируются с чем-либо и с которыми можно сформировать много разных комплектов. Они будут связным звеном между сложным изделием, например, с принтованными брюками палаццо.

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Выигрышно выглядит, когда в нашем образе есть выразительный акцент и нейтральная деталь, которая будет уравновешивать и создавать баланс образа.

Стоит отметить, что базовой вещью может быть ваша уникальная фишка. К примеру, вы обожаете шелковые платки, соответственно, в ваших образах они становятся базовой вещью, поскольку формируют фундамент стиля и его узнаваемость.

Проанализируйте свой стиль и подумайте, какая вещь из вашего гардероба, отражающая ваш стиль и прослеживающаяся в большинстве луков, является личной базой.

— А теперь составляем капсулу: максимально вариативные единицы, выступающие основой ваших образов на сезон. Если коротко, капсула составляет небольшое количество вещей, которые очень круто между собой сочетаются и, соответственно, вы тратите меньше времени на утренние сборы, четко понимаете логику своего гардероба и из этого небольшого количества вещей можете составить много интересных образов, — отметила Юлия.

Основные тренды лета 2022

Тренд на этно прослеживается почти во всех коллекциях. Макси-платья свободного кроя с вышивкой, легкие блузы с кружевом, льняные костюмы с орнаментами.

Сине-желтые цвета — тренд на цвет свободы и независимости. Многие мировые бренды используют сине-желтое сочетание. Например, недавно состоялся релиз кедов в цветах флага Украины в коллаборации Adidas и Gucci.

Юлия отмечает, трендом лета являются и соломенные изделия. Сумки, аксессуары являются незаменимыми атрибутами летнего гардероба уже сезон.

Трикотажные топы в рубчик разных цветов станут великолепной базой для ярких летних образов.

Легкие платья в цветочный принт — мини, миди, макси – на любой вкус. Стилист рекомендует выбирать мелкий цветочный принт, поскольку так изделие выглядит благороднее.

Еще один тренд — яркая одежда. Сейчас всем нам не хватает положительных эмоций, поэтому яркий гардероб добавит красок в ежедневные образы.

Блузы игривого кроя с объемными рукавами. Смотрится очень нежно и романтично. Классно стилизовать с кэжуалом и аккуратными аксессуарами.

Вещи в стиле милитари. Юлия отмечает, мода отражает настроения общества, поэтому брюки карго, накладные карманы, цвет хаки и все его оттенки, объемные плотные верхние рубашки – передают мотив стиля милитари.

Что купить из верхней одежды на лето

Стилист говорит, однозначно должно быть несколько жакетов разных оттенков. Важно помнить — ткань должна быть плотной.

Следует рассмотреть и трикотажные удлиненные кардиганы или джинсовые куртки.

Что купить из верха на лето

В гардеробе должны быть базовые качественные однотонные футболки, несколько цветов топов, белая рубашка — можно льняную.

Что купить из низа на лето

Юлия рекомендует приобрести выигрышные для вашего типа фигуры джинсы. Также следует обзавестись легкой юбкой — плиссе или миди с небольшим вырезом, и шортами — джинсовыми короткими и более удлиненными.

Внимание нужно обратить и на бермуды для более сдержанных образов. Важно, чтобы они были из хорошей костюмной ткани.

Что купить из обуви на лето

Однозначно должны быть сандалии на массивной подошве, белые кеды, несколько пар босоножек на каблуке — ярких и нейтральных оттенков.

Можно присмотреться к одной паре босоножек с завязками, к балеткам и шлепанцам.

Что купить из аксессуаров на лето

Очки, сумка на все случаи жизни, которая будет закрывать большинство гардеробных задач.

— В моем случае это сумка тоут бежевого цвета среднего размера украинского бренда Verbena, — отметила стилист.

Также присмотритесь к серьгам, колье, колечкам. Доверьтесь своему вкусу и комфорту.

Примеры готовых базовых образов на лето

Яркий топ с интересным кроем, джинсы, кеды, маленькая сумочка и черные очки.

Яркая рубашка, черные брюки, белые кеды, черные очки и маленькая сумочка.

Топ в рубчик, белые брюки, лоферы, очки и ваша базовая сумка.

Белая рубашка, джинсы, белые кеды, черные очки и сумка интересной формы.