Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Персони

Пике и Шакира расстались из-за измен футболиста — СМИ

2 июня 2022, 00:14
Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Пике и Шакира расстались из-за измен футболиста — СМИ

Испанский защитник Барселоны Жерар Пике и колумбийская певица Шакира расстались. Пара воспитывает двоих детей.

Об этом пишет El Periodico со ссылкой на свои источники.

Причиной расставания пары стали измены со стороны Жерара Пике. Причиной расставания стали измены футболиста. Источник издания утверждает, что футболист уже съел на свою старую квартиру и регулярно посещает ночные клубы в сопровождении разных женщин. На вечеринки он ходит вместе одноклубником полузащитником Рики Пучем.

Сейчас смотрят

Жерар Пике и Шакира в отношениях с 2011 года. Однако пара никогда не была в официальном браке. У них двое совместных детей — сыновья Милан и Саша.

Читайте также:
Пике и Шакира расстались из-за измен футболиста — СМИПолюбила хулигана: Alyona Alyona о причинах расставания с возлюбленным

Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь