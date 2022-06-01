Испанский защитник Барселоны Жерар Пике и колумбийская певица Шакира расстались. Пара воспитывает двоих детей.

Об этом пишет El Periodico со ссылкой на свои источники.

Причиной расставания пары стали измены со стороны Жерара Пике. Причиной расставания стали измены футболиста. Источник издания утверждает, что футболист уже съел на свою старую квартиру и регулярно посещает ночные клубы в сопровождении разных женщин. На вечеринки он ходит вместе одноклубником полузащитником Рики Пучем.

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Жерар Пике и Шакира в отношениях с 2011 года. Однако пара никогда не была в официальном браке. У них двое совместных детей — сыновья Милан и Саша.