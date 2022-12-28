Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Фото Персони

Підписали договір: Tvorchi офіційно стали представниками України на Євробаченні 2023

28 Грудня 2022, 13:34
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
TVORCHI

Електронний дует Tvorchi офіційно став представником України на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення 2023.

Суспільне мовлення підписало договір із переможцем Нацвідбору, фінал якого відбувся 17 грудня. За право представляти нашу країну на конкурсі боролося 10 учасників, серед яких Moisei, OY Sound System, Demchuk, Jerry Heil, Fiinka, Krutь, Tember Blanche, Angelina, 2Tone, Tvorchi.

Однак і судді, і глядачі віддали перевагу Tvorchi, поставивши їм 9 і 10 балів відповідно.

Зараз дивляться

Дует представить Україну на Євробаченні 2023 в Ліверпулі з піснею Heart of Steel. Композиція про сталеве серце, загартоване випробуваннями. Переклад треку Heart of Steel – читайте на Фактах ICTV.

Зазначимо, міжнародний пісенний конкурс пройде наступного року у Великій Британії попри перемогу України в 2022 році. Оскільки в нашій країні йде війна, захід із метою безпеки організатори вирішили провести в іншій країні, проте пройде він під нашим слоганом.

Читайте також:
TvorchiTvorchi про перемогу в Нацвідборі: На Євробаченні зробимо все можливе

Теги
Tvorchi Євробачення
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь