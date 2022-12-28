Електронний дует Tvorchi офіційно став представником України на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення 2023.

Суспільне мовлення підписало договір із переможцем Нацвідбору, фінал якого відбувся 17 грудня. За право представляти нашу країну на конкурсі боролося 10 учасників, серед яких Moisei, OY Sound System, Demchuk, Jerry Heil, Fiinka, Krutь, Tember Blanche, Angelina, 2Tone, Tvorchi.

Однак і судді, і глядачі віддали перевагу Tvorchi, поставивши їм 9 і 10 балів відповідно.

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Зазначимо, міжнародний пісенний конкурс пройде наступного року у Великій Британії попри перемогу України в 2022 році. Оскільки в нашій країні йде війна, захід із метою безпеки організатори вирішили провести в іншій країні, проте пройде він під нашим слоганом.