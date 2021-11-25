Умер советский и российский актер Владимир Кузнецов. Известно, что он скончался 23 ноября, однако о причинах смерти ничего не известно. Артисту было 65 лет.

О его смерти сообщил ресурс Кино-театр.

Что известно о Владимире Кузнецове

В кино Владимир Кузнецов начал появляться в 1970-х годах. За всю свою актерскую карьеру он появился в более чем 40 картинах, но чаще всего это были эпизодические роли.

В свое время Владимир Кузнецов окончил ВГИК и работал в Центре театра и кино под руководством Никиты Михалкова. За свою карьеру он снялся в фильмах По законам военного времени, Мертвые души, Плюмбум, или Опасная игра, Артистка из Грибова, Одиноким предоставляется общежитие, Гардемарины, вперед!, 12 стульев

Однако в какой-то момент карьера Владимира Кузнецова в кино не заладилась. Артист перестал появляться на больших экранах с 1999 года.

Смерть Гаркалина

В 67 лет умер актер Валерий Гаркалин. Артист умер в больнице, куда накануне попал с коронавирусом. 2 октября его доставили в Коммунарку — городскую клиническую больницу № 40. На следующий день актера перевели в реанимацию. У него было 75-85% поражения легких.