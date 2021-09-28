В сети показали, как выглядит загородный дом украинской певицы Оли Поляковой.

Особняк артистки, который построил ее муж, бизнесмен Вадим Буряковский, расположен в 80 километрах от Киева. Он находится среди реки Днепр в живописной местности, неподалеку затопленной Гусинской церкви.

Возле особняка Поляковой есть собственный причал, возле которого припаркованы две роскошные яхты. Также на территории есть бассейн, огород и собственная небольшая бухта.

На заднем дворе есть стойло для скота. Известно, что у семьи есть свое хозяйство — козы и кони.

Сам дом двухэтажный и сделан из деревянного сруба. Во время локдауна супруги расширили виллу в два раза, сделав еще три комнаты с террасой и отдельным входом.

Ранее мы писали о том, что Оля Полякова засветила свой загородный дом, опубликовав серию видео в Instagram. Так, на них можно заметить веранду исполнительницы с панорамными окнами, камином и большим столом. Именно от туда и открывается вид на Днепр и личный пирс.

Кроме того, у артистки есть квартира в самом центре Киева, в которой она проводит время, когда у нее в столице много дел. К слову, там у Поляковой в феврале рухнул потолок. Инцидент случился в результате скопившейся воды на крыше дома от растаявших сосулек и снега.