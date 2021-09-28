У мережі показали, який вигляд має заміський будинок української співачки Олі Полякової.

Особняк артистки, який побудував її чоловік, бізнесмен Вадим Буряковський, розташований в 80 кілометрах від Києва. Він знаходиться серед річки Дніпро в мальовничій місцевості, неподалік затопленої Гусинської церкви.

Біля особняка Полякової є власний причал, біля якого припарковані дві розкішні яхти. Також на території є басейн, город і власна невелика бухта.

На задньому дворі є стійло для худоби. Відомо, що в сім’ї є своє господарство – кози та коні.

Сам будинок двоповерховий та зроблений з дерев’яного зрубу. Під час локдауну подружжя розширили віллу в два рази, зробивши ще три кімнати з терасою й окремим входом.

Раніше ми писали про те, що Оля Полякова засвітила свій заміський будинок, опублікувавши серію відео в Instagram. Так, на них можна помітити веранду виконавиці з панорамними вікнами, каміном і великим столом. Саме звідти і відкривається вид на Дніпро та особистий пірс.

Крім того, у артистки є квартира в самому центрі Києва, в якій вона проводить час, коли в неї в столиці багато справ. До слова, там у Полякової в лютому впала стеля. Інцидент трапився внаслідок накопиченої води на даху будинку від бурульок і снігу.