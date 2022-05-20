Святослав Вакарчук во второй раз станет отцом — СМИ

Лидер группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук во второй раз станет отцом.

В сети появились кадры, на которых возлюбленная артиста, продюсер украинского продакшена Radioaktive Film Евгения Яцута предстает с округлившимся животиком.

Ролик снят в украинском павильоне на кинофестивале в Каннах. Об этом сообщают в СМИ.

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На видео Евгения предстала в длинном белом платье.

Отметим, что менеджмент Вакарчука комментировать информацию о беременности Яцуты отказался.

Как сообщили в СМИ, Евгения от комментариев тоже отказалась.

Стоит отметить, что с начала полномасштабной войны в Украине, Святослав ездит по нашим городам с культурной миссией — поддерживает военных, гражданских, а также посещает горячие точки.

Вероятно, что все это время влюбленные не виделись.

Напомним, в конце августа 2021 года стало известно, что Святослав Вакарчук впервые стал отцом. У музыканта родился сын, которого назвали Иваном.

Артист тщательно скрывает личную жизнь. 20 лет он прожил в браке с Лялей Фонаревой, однако в июне 2021 года стало известно об их расставании.