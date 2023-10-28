Светская львица Пэрис Хилтон почтила Бритни Спирс на звездной вечеринке на Хэллоуин, надев один из культовых образов поп-звезды из ее клипа Toxic.

Модель появилась на вечеринке Casamigos в Лос-Анджелесе в синем костюме стюардессы, почти идентичном тому, который носила для клипа Бритни Спирс.

— В честь нашей Королевы! Счастливого Хэллоуина!” — подписала видео в Instagram Хилтон, добавив хештег #IconsOnly.

Муж Пэрис Хилтон присоединился к веселью, одевшись на вечеринку в костюм пилота из клипа. Поклонники и друзья знаменитостей были в восторге от выбора костюма. Такое уважение подруге светская львица отдала вскоре после того, как свет увидели мемуары Бритни Спирс Женщина во мне.

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Они вместе провели немало времени. В своей книге Бритни заметила, что их с Пэрис вечеринки в начале 2000-х годов никогда не были такими дикими, как о них писали в прессе. Певица заявила, что единственным “наркотиком”, который она тогда употребляла, был аддералл. Его применяют в ряде стран для лечения синдрома нарушения активности и внимания.

Также Спирс поблагодарила Хилтон за поддержку, когда она разошлась с мужем Кевином Федерлайном, и прислала ей экземпляр своих мемуаров. Модель в свою очередь сказала, что очень гордится своей знаменитой подругой.