Победитель шоу Последний герой отдает тотем для сбора средств на разминирование

Тотем победителя культового телевизионного шоу Последний герой можно приобрести на благотворительном аукционе, организованном в день рождения телеканала ICTV.

Ведущий Факты. Спорт на ICTV Андрей Ковальский 11 лет назад одержал победу в экстремальном шоу и теперь делится символом борьбы и победы.

Проект, который первым в Украине снял телеканал ICTV, не был для ведущего просто развлечением или игрой. Он заставил его максимально измениться и мобилизоваться ради победы. Поэтому этот тотем – очень дорогая для Андрея вещь.

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— Я берег его 11 лет, по сей день. Сейчас это воплощение силы духа может снова изменить чью-то жизнь к лучшему или даже спасти. Потому что все собранные деньги пойдут на разминирование освобожденных украинских территорий, – говорит телеведущий.

Для того чтобы принять участие в розыгрыше лота, достаточно внести денежный взнос на помощь в разминировании страны, которую ICTV вместе с dobro.ua и фондом Соломенские котики организовал к своему 30-летию.

Благотворительный розыгрыш продлится неделю. В понедельник, 26 сентября, в 12.00 ICTV определит победителей с помощью random.org и объявит их имена на своих страницах в Facebook, Instagram и на сайте dobro.ua.

Последний герой — один из самых популярных проектов мира, который снимали в 43 странах, впервые был реализован в Украине. По условиям шоу участники – звезды и обычные люди – в одинаковых условиях должны были выживать на безлюдном тропическом острове.