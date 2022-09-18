К своему 30-летию ICTV дарит подарки за помощь в разминировании Украины

В этом году канал ICTV, лидер украинского телевещания, отмечает 30 лет. В свой юбилей канал защищает не только информационное поле страны, но приобщается и к защите ее земель. Вместо праздника ICTV анонсирует масштабный звездный розыгрыш подарков для сбора средств на разминирование украинских территорий.

Из-за войны с Россией украинская земля буквально нашпигована минами. По оценкам Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, 185 тыс. кв. км усеяны остатками российских ракет и снарядов, которые могут сдетонировать в любой момент. Такая статистика ставит нас в один ряд с наиболее заминированными странами мира.

Чтобы обезвредить мины, которые загрязнили уже треть всей площади Украины, нам понадобится около 10 лет. И вместе мы сможем сделать это гораздо быстрее!

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— Мы благодарны за доверие и расположение зрителей, которые сделали ICTV лидером национального телевидения. Каждый день мы работаем ради них – миллионов украинцев и украинок, которые защищают нашу страну с оружием в руках, ежедневно работают ради будущего. Среди большого количества важных инициатив мы сегодня приглашаем поддержать разминирование освобожденных земель – чтобы счастье украинцев больше никогда не прерывалось взрывами коварно скрытых мин, – подчеркнул Александр Богуцкий, генеральный директор Starlight Media.

Всеукраинский звездный розыгрыш подарков от ICTV объединяет популярных звезд телевидения и команды рейтинговых программ, годами отстаивавших украинское независимое вещание. В этом году новостная программа Факты отмечает 21 год, а ток-шоу Свобода слова – 16 лет. Программе Гражданская оборона и Антизомби противодействуют информационной пропаганде России с 2014-го.

– Сентябрь всегда был особенным для нас. Каждый год мы отмечали новый этап жизни ICTV, праздновали дни рождения Фактов и Свободы слова, запускали новый осенний сезон с сериальными премьерами и топовыми шоу. Гордились своими победами и планировали новые свершения. В этом году наше главное желание – общая победа над оккупантом и возможность безопасно ходить на своей земле. Поэтому мы запускаем благотворительный проект, чтобы и дальше отстаивать нашу независимость, но уже совместными усилиями с нашими зрителями в Украине и за ее границами, потому что верим, что вместе – мы сила. Недаром наш лозунг — Разом краще, — говорит управляющий директор ICTV Анастасия Штейнгауз.

За благотворительный взнос от 100 грн ICTV вместе с благотворительными фондами dobro.ua и Соломенские котики разыгрывает звездные подарки. Все собранные средства будут направлены на нужды пиротехнических подразделений ГСЧС, взрывотехнической службы Национальной полиции, саперов Национальной гвардии Украины и Государственной специальной службы транспорта.

Чтобы стать благотворительным сапером, нужно зайти на сайт благотворительной платформы dobro.ua, выбрать интересующий подарок от звезды и внести минимальную объявленную стоимость за звездную вещь. Своим поступком вы не только совершите доброе дело, но и можете стать обладателем ценного лота в честь нашей будущей победы.

За благотворительный взнос ICTV разыграет 12 звездных призов, среди которых:

Билеты на концерт Дизель Шоу и кепка от Егора Крутоголова с подписью.

Счастливая вышиванка Александры Кучеренко, которая принесла Мисс Украина встречу с будущим мужем Дмитрием Комаровым и желанный титул красоты.

Поход в столичный музей с телеведущей новостей ICTV Еленой Фроляк.

Заряженное на победу худи генерального директора Starlight Media Александра Богуцкого.

Участие в онлайн-марафоне похудения фитнес-тренера и телеведущей СТБ Марины Боржемской и футболка от ее бренда.

Самое важное отличие достижений телеиндустрии – статуэтка Телетриумф Оксаны Соколовой, ведущей программы Факти тижня на ICTV.

Тотем легендарного шоу о выживании на острове Последний герой от победителя Андрея Ковальского, ведущего спортивных новостей на ICTV.

Легендарные марки Русский военный корабль с подписью ведущего Кто хочет стать миллионером Стаса Боклана.

Худи и кепки, подаренные телеведущей ICTV Юлии Зорий мужем – министром обороны Алексеем Резниковым.

Онлайн-встреча с ведущим популярных шоу телеканала СТБ Холостяк и Україна має талант Григорием Решетником.

Подарочный сертификат в спортивный магазин от ведущей новостей на ICTV Оксаны Гутцайт.

Бутылка вина, подписанная министром обороны Украины Алексеем Резниковым на победу.

Благотворительный розыгрыш стартует с 00:00 18 сентября 2022 и продлится одну неделю до 09:00 26 сентября. В понедельник, 26 сентября, в 12:00 ICTV определит победителей с помощью random.org и объявит их имена на своих страницах в Facebook, Instagram и на сайте dobro.ua.

В розыгрыше принимают участие взносы от 100 грн. Количество взносов не ограничено. Также можно сделать доброе дело на День рождения ICTV и пожертвовать любую сумму от 1 грн на проект Разминирование Украины без участия в розыгрыше.