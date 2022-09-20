Переможець шоу Останній герой віддає тотем для збору коштів на розмінування

Тотем переможця культового телевізійного шоу Останній герой можна придбати на благодійному аукціоні, організованому до дня народження телеканалу ICTV.

Ведучий Факти. Спорт на ICTV Андрій Ковальський 11 років тому здобув перемогу в екстремальному шоу і тепер ділиться символом боротьби та перемоги.

Проєкт, який першим в Україні зняв телеканал ICTV, не був для ведучого просто розвагою чи грою. Він змусив його максимально змінитися і мобілізуватися заради перемоги. Тому цей тотем – надзвичайно дорога для Андрія річ.

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– Я беріг його 11 років, до сьогодні. Нині це втілення сили духу може знову змінити чиєсь життя на краще чи навіть врятувати. Бо всі зібрані гроші підуть на розмінування звільнених українських територій, – каже телеведучий.

Аби взяти участь у розіграші лота, достатньо зробити грошовий внесок на допомогу у розмінуванні країни, яку ICTV разом з dobro.ua та фондом Солом’янські котики організував до свого 30-річчя.

Благодійний розіграш триватиме тиждень. У понеділок, 26 вересня, о 12:00 ICTV визначить переможців за допомогою random.org та оголосить їхні імена на своїх сторінках у Facebook, Instagram та на сайті dobro.ua.

Останній герой — один із найпопулярніших проєктів світу, який знімали у 43 країнах, уперше реалізовано в Україні. За умовами шоу учасники – зірки та звичайні люди – в однакових умовах мали виживати на безлюдному тропічному острові.