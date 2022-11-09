Участников группы Kalush Orchestra растрогала маленькая девочка, которая передала деньги для Украины.

С шестилетней Златой коллектив встретился во время благотворительного концертного тура в Канаде после того, как им написала ее мама.

— Девочка Злата передала $500 в помощь Украине, которые заработала сама пением на концертах. Ее мама написала, что Злата очень любит группу Kalush Orchestra и хочет передать эти средства для Украины, — написали в Facebook коллектива.

Девочке также удалось спеть со своими кумирами легендарную Stefania. Несмотря на то, что с рождения она живет в Торонто, родители привили ей любовь к украинской культуре и языку.

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