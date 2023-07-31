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Перед операцией: Виктор Павлик исполнил мечту маленькой девочки в больнице

31 июля 2023, 12:15
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Павлік

Украинский артист Виктор Павлик исполнил мечту маленькой девочки прямо в больнице. Артист спел для юной украинки перед важной операцией.

Об этом рассказала жена артиста, блогерша Катя Репяхова. Так, она опубликовала снимок, где с букетом цветом направляется в больницу на авто.

Репяхова

Позже Катя опубликовала смс, с которого все началось.

Репяхова

Как оказалось, у маленькой девочки проблемы со здоровьем, и нужна трансплантация почки. Отец девочки сказал, что станет ее донором, и добавил, что мечта дочери — увидеть Павлика и послушать его культовые песни вживую.

Репяхова

Виктор откликнулся на просьбу и появился в больнице с гитарой — артист порадовал юную украинку, исполнив ее мечту.

Впрочем, скоро и самому Павлику нужна будет операция. У артиста обнаружили порок сердца, из-за которой здоровье артиста пока под угрозой. Операцию запланировали на осень, а после нее музыкант будет жить, как раньше. Репяхова уверена, что все будет хорошо. К тому же, болезнь наследственная.

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