Український артист Віктор Павлік виконав мрію маленької дівчинки просто в лікарні. Артист заспівав для юної українки перед важливою операцією.

Про це розповіла дружина артиста, блогерка Катя Репяхова. Так, вона опублікувала знімок, де з букетом квітів прямує в лікарню на авто.

Пізніше Катя опублікувала смс, з якого все почалося.

Як виявилося, у маленької дівчинки проблеми зі здоров’ям, потрібна трансплантація нирки. Батько дівчинки сказав, що стане її донором, і додав, що мрія доньки – побачити Павліка та послухати його культові пісні наживо.

Віктор відгукнувся на прохання і з’явився в лікарні з гітарою – артист потішив юну українку, виконавши її мрію.

Утім, скоро й самому Павліку потрібна буде операція. У артиста виявили ваду серця, через яку здоров’я артиста поки що під загрозою. Операцію запланували на осінь, а після неї музикант житиме, як і раніше. Репяхова впевнена, що все буде добре. До того ж, хвороба спадкова.