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Держимся как можем: дочь Заворотнюк рассказала о состоянии здоровья мамы

18 января 2022, 09:06
Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle
Анастасія Заворотнюк з дочкою

Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк рассказала о состоянии здоровья мамы.

В сториз на личной странице в Instagram Анна Заворотнюк ответила на вопрос одного из подписчиков о том, как чувствует себя звезда сериала Моя прекрасная няня.

Она назвала актрису воином и отметила, что семье очень сложно видеть родного человека в таком состоянии.

– Смотря, с чем сравнивать, держимся как можем, она воин, но болезнь действительно страшная, разбивает сердце видеть ее такой, – написала Аня.

Анна Заворотнюк

Напомним, что в 2019 году у Анастасии Заворотнюк диагностировали рак головного мозга после того, как у нее начались сильные головные боли. О болезни звезда узнала после рождения дочери Милы.

После проведения одной из операций рак вошел в стадию ремиссии, но затем болезнь снова вернулась к актрисе. Коллеги Анастасии признавались, что она набрала вес из-за гормональных препаратов, потеряла волосы и в целом сильно изменилась.

Семья актрисы пытается не комментировать состояние ее здоровья, а сама Заворотнюк все это время не появлялась на публике.

Известно, что сейчас она находится в своем загородном доме и получает необходимую помощь от врачей.

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