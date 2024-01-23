Американская киноакадемия объявила полный список номинантов на премию Оскар 2024. 96-я церемония вручения наград состоится 11 марта в театре Долби в Голливуде.
В этом году за Оскар будет соревноваться фильм 20 дней в Мариуполе украинского журналиста и фотографа Мстислава Чернова. Лента имеет шансы получить статуэтку в номинации Лучший документальный фильм.
Полный список номинантов на Оскар 2024
Лучший фильм:
- Американское чтиво
- Анатомия падения
- Барби
- Оставленные
- Убийцы цветочной луны
- Маэстро
- Оппенгеймер
- Прошлые жизни
- Бедные-несчастные
- Зона интересов
Лучший актер:
- Брэдли Купер, Маэстро
- Колман Доминго, Растин
- Пол Джаматти, Оставленные
- Киллиан Мерфи, Оппенгеймер
- Джеффри Райт, Американское чтиво
Лучшая актриса:
- Лили Гладстон, Убийцы цветочной луны
- Сандра Хюллер, Анатомия падения
- Кэри Маллиган, Маэстро
- Эмма Стоун, Бедные-несчастные
- Аннет Беннинг, Дайана Найэд
Лучший режиссер:
- Джонатан Глейзер, Зона интересов
- Йоргос Лантимос, Бедные-несчастные
- Кристофер Нолан, Оппенгеймер
- Мартин Скорсезе, Убийцы цветочной луны
- Жюстин Трие, Анатомия падения
Лучшая актриса второго плана:
- Эмили Блант, Оппенгеймер
- Даниэль Брукс, Цвет пурпурный
- Джоди Фостер, Дайана Найэд
- Давайн Джой Рэндольф, Оставленные
- Америка Феррера, Барби
Лучший актер второго плана:
- Райан Гослинг, Барби
- Стерлинг Браун, Американское чтиво
- Роберт Де Ниро, Убийцы цветочной полки
- Роберт Дауни Младший, Оппенгеймер
- Марк Руффало, Бедные создания
Лучший адаптированный сценарий:
- Барби
- Американское чтиво
- Бедные-несчастные
- Оппенгеймер
- Зона интересов
Лучший оригинальный сценарий:
- Май декабрь
- Маэстро
- Оставленные
- Прошлые жизни
- Анатомия падения
Лучший иностранный фильм:
- Идеальные дни (Япония)
- Общество снега (Испания)
- Учительская (Германия)
- Зона интересов (Великобритания)
- Я — Капитан (Италия)
Лучший анимационный фильм:
- Элементарно
- Нимона
- Человек-паук: Через вселенные
- Мальчик и птица
- Мечты робота
Лучший документальный фильм:
- 20 дней в Мариуполе
- Убить тигра
- Вечная память
- Четыре дочери
- Боби Вайн: Народный президент
Лучший оператор:
- Оппенгеймер
- Граф
- Маэстро
- Убийцы цветочной луны
- Бедные-несчастные
Лучшие визуальные эффекты:
- Создатель
- Годзилла: Минус один
- Стражи Галактики. Часть 3
- Миссия невыполнима: Смертельная расплата
- Наполеон
Лучший композитор:
- Американское чтиво
- Убийцы цветочной луны
- Оппенгеймер
- Бедные-несчастные
- Индиана Джонс и колесо судьбы
Лучший монтаж:
- Убийцы цветочной луны
- Оппенгеймер
- Бедные-несчастные
- Оставленные
- Анатомия падения
Лучшие дизайны костюмов:
- Барби
- Убийцы цветочной луны
- Оппенгеймер
- Бедные-несчастные
- Наполеон
Лучший звук:
- Барби
- Маэстро
- Оппенгеймер
- Зона интересов
- Создатель
- Миссия невыполнима: Смертельная расплата
Лучший короткометражный анимационный фильм:
- Письмо свинье
- Толстокожий
- 27
- Война окончена! Вдохновлен музыкой Джона и Йоко
- 97 чувств
- Наша форма
Лучший короткометражный фильм:
- После
- Чудесная история Генри Шугара
- Неуязвимый
- Король удачи
- Красный, белый, синий
Лучший короткометражный документальный фильм:
- Азбука запрета книг
- Последняя ремонтная мастерская
- Ной-Най и Вай-По
- Парикмахер из Литл-Рок
- Остро посередине
Лучший художник-постановщик:
- Барби
- Убийцы цветочной луны
- Оппенгеймер
- Бедные-несчастные
- Наполеон
Лучший грим и прически:
- Голда
- Маэстро
- Оппенгеймер
- Бедные-несчастные
- Общество снега
Лучшая песня:
- What Was I Made For? (Барби)
- Road to Freedom (Растин)
- The Fire Inside (Обжигающе горячий)
- I’m Just Ken (Барби)
- Wahzhazhe (Убийцы цветочной луны)