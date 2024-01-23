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Оскар 2024: объявлен полный список номинантов

23 января 2024, 16:01
Валентина Чорна редактор раздела Lifestyle
Оскар
Источник: Getty Images

Американская киноакадемия объявила полный список номинантов на премию Оскар 2024. 96-я церемония вручения наград состоится 11 марта в театре Долби в Голливуде.

В этом году за Оскар будет соревноваться фильм 20 дней в Мариуполе украинского журналиста и фотографа Мстислава Чернова. Лента имеет шансы получить статуэтку в номинации Лучший документальный фильм.

Полный список номинантов на Оскар 2024

Лучший фильм:

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Лучший актер:

  • Брэдли Купер, Маэстро
  • Колман Доминго, Растин
  • Пол Джаматти, Оставленные
  • Киллиан Мерфи, Оппенгеймер
  • Джеффри Райт, Американское чтиво

Лучшая актриса:

  • Лили Гладстон, Убийцы цветочной луны
  • Сандра Хюллер, Анатомия падения
  • Кэри Маллиган, Маэстро
  • Эмма Стоун, Бедные-несчастные
  • Аннет Беннинг, Дайана Найэд

Лучший режиссер:

  • Джонатан Глейзер, Зона интересов
  • Йоргос Лантимос, Бедные-несчастные
  • Кристофер Нолан, Оппенгеймер
  • Мартин Скорсезе, Убийцы цветочной луны
  • Жюстин Трие, Анатомия падения

Лучшая актриса второго плана:

  • Эмили Блант, Оппенгеймер
  • Даниэль Брукс, Цвет пурпурный
  • Джоди Фостер, Дайана Найэд
  • Давайн Джой Рэндольф, Оставленные
  • Америка Феррера, Барби

Лучший актер второго плана:

  • Райан Гослинг, Барби
  • Стерлинг Браун, Американское чтиво
  • Роберт Де Ниро, Убийцы цветочной полки
  • Роберт Дауни Младший, Оппенгеймер
  • Марк Руффало, Бедные создания

Лучший адаптированный сценарий:

  • Барби
  • Американское чтиво
  • Бедные-несчастные
  • Оппенгеймер
  • Зона интересов

Лучший оригинальный сценарий:

  • Май декабрь
  • Маэстро
  • Оставленные
  • Прошлые жизни
  • Анатомия падения

Лучший иностранный фильм:

  • Идеальные дни (Япония)
  • Общество снега (Испания)
  • Учительская (Германия)
  • Зона интересов (Великобритания)
  • Я — Капитан (Италия)

Лучший анимационный фильм:

  • Элементарно
  • Нимона
  • Человек-паук: Через вселенные
  • Мальчик и птица
  • Мечты робота

Лучший документальный фильм:

  • 20 дней в Мариуполе
  • Убить тигра
  • Вечная память
  • Четыре дочери
  • Боби Вайн: Народный президент

Лучший оператор:

  • Оппенгеймер
  • Граф
  • Маэстро
  • Убийцы цветочной луны
  • Бедные-несчастные

Лучшие визуальные эффекты:

  • Создатель
  • Годзилла: Минус один
  • Стражи Галактики. Часть 3
  • Миссия невыполнима: Смертельная расплата
  • Наполеон

Лучший композитор:

  • Американское чтиво
  • Убийцы цветочной луны
  • Оппенгеймер
  • Бедные-несчастные
  • Индиана Джонс и колесо судьбы

Лучший монтаж:

  • Убийцы цветочной луны
  • Оппенгеймер
  • Бедные-несчастные
  • Оставленные
  • Анатомия падения

Лучшие дизайны костюмов:

  • Барби
  • Убийцы цветочной луны
  • Оппенгеймер
  • Бедные-несчастные
  • Наполеон

Лучший звук:

  • Барби
  • Маэстро
  • Оппенгеймер
  • Зона интересов
  • Создатель
  • Миссия невыполнима: Смертельная расплата

Лучший короткометражный анимационный фильм:

  • Письмо свинье
  • Толстокожий
  • 27
  • Война окончена! Вдохновлен музыкой Джона и Йоко
  • 97 чувств
  • Наша форма

Лучший короткометражный фильм:

  • После
  • Чудесная история Генри Шугара
  • Неуязвимый
  • Король удачи
  • Красный, белый, синий

Лучший короткометражный документальный фильм:

  • Азбука запрета книг
  • Последняя ремонтная мастерская
  • Ной-Най и Вай-По
  • Парикмахер из Литл-Рок
  • Остро посередине

Лучший художник-постановщик:

  • Барби
  • Убийцы цветочной луны
  • Оппенгеймер
  • Бедные-несчастные
  • Наполеон

Лучший грим и прически:

  • Голда
  • Маэстро
  • Оппенгеймер
  • Бедные-несчастные
  • Общество снега

Лучшая песня:

  • What Was I Made For? (Барби)
  • Road to Freedom (Растин)
  • The Fire Inside (Обжигающе горячий)
  • I’m Just Ken (Барби)
  • Wahzhazhe (Убийцы цветочной луны)
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