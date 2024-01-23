Американская киноакадемия объявила полный список номинантов на премию Оскар 2024. 96-я церемония вручения наград состоится 11 марта в театре Долби в Голливуде.

В этом году за Оскар будет соревноваться фильм 20 дней в Мариуполе украинского журналиста и фотографа Мстислава Чернова. Лента имеет шансы получить статуэтку в номинации Лучший документальный фильм.

Полный список номинантов на Оскар 2024

Лучший фильм:

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Американское чтиво

Анатомия падения

Барби

Оставленные

Убийцы цветочной луны

Маэстро

Оппенгеймер

Прошлые жизни

Бедные-несчастные

Зона интересов

Лучший актер:

Брэдли Купер, Маэстро

Колман Доминго, Растин

Пол Джаматти, Оставленные

Киллиан Мерфи, Оппенгеймер

Джеффри Райт, Американское чтиво

Лучшая актриса:

Лили Гладстон, Убийцы цветочной луны

Сандра Хюллер, Анатомия падения

Кэри Маллиган, Маэстро

Эмма Стоун, Бедные-несчастные

Аннет Беннинг, Дайана Найэд

Лучший режиссер:

Джонатан Глейзер, Зона интересов

Йоргос Лантимос, Бедные-несчастные

Кристофер Нолан, Оппенгеймер

Мартин Скорсезе, Убийцы цветочной луны

Жюстин Трие, Анатомия падения

Лучшая актриса второго плана:

Эмили Блант, Оппенгеймер

Даниэль Брукс, Цвет пурпурный

Джоди Фостер, Дайана Найэд

Давайн Джой Рэндольф, Оставленные

Америка Феррера, Барби

Лучший актер второго плана:

Райан Гослинг, Барби

Стерлинг Браун, Американское чтиво

Роберт Де Ниро, Убийцы цветочной полки

Роберт Дауни Младший, Оппенгеймер

Марк Руффало, Бедные создания

Лучший адаптированный сценарий:

Барби

Американское чтиво

Бедные-несчастные

Оппенгеймер

Зона интересов

Лучший оригинальный сценарий:

Май декабрь

Маэстро

Оставленные

Прошлые жизни

Анатомия падения

Лучший иностранный фильм:

Идеальные дни (Япония)

Общество снега (Испания)

Учительская (Германия)

Зона интересов (Великобритания)

Я — Капитан (Италия)

Лучший анимационный фильм:

Элементарно

Нимона

Человек-паук: Через вселенные

Мальчик и птица

Мечты робота

Лучший документальный фильм:

20 дней в Мариуполе

Убить тигра

Вечная память

Четыре дочери

Боби Вайн: Народный президент

Лучший оператор:

Оппенгеймер

Граф

Маэстро

Убийцы цветочной луны

Бедные-несчастные

Лучшие визуальные эффекты:

Создатель

Годзилла: Минус один

Стражи Галактики. Часть 3

Миссия невыполнима: Смертельная расплата

Наполеон

Лучший композитор:

Американское чтиво

Убийцы цветочной луны

Оппенгеймер

Бедные-несчастные

Индиана Джонс и колесо судьбы

Лучший монтаж:

Убийцы цветочной луны

Оппенгеймер

Бедные-несчастные

Оставленные

Анатомия падения

Лучшие дизайны костюмов:

Барби

Убийцы цветочной луны

Оппенгеймер

Бедные-несчастные

Наполеон

Лучший звук:

Барби

Маэстро

Оппенгеймер

Зона интересов

Создатель

Миссия невыполнима: Смертельная расплата

Лучший короткометражный анимационный фильм:

Письмо свинье

Толстокожий

27

Война окончена! Вдохновлен музыкой Джона и Йоко

97 чувств

Наша форма

Лучший короткометражный фильм:

После

Чудесная история Генри Шугара

Неуязвимый

Король удачи

Красный, белый, синий

Лучший короткометражный документальный фильм:

Азбука запрета книг

Последняя ремонтная мастерская

Ной-Най и Вай-По

Парикмахер из Литл-Рок

Остро посередине

Лучший художник-постановщик:

Барби

Убийцы цветочной луны

Оппенгеймер

Бедные-несчастные

Наполеон

Лучший грим и прически:

Голда

Маэстро

Оппенгеймер

Бедные-несчастные

Общество снега

Лучшая песня:

What Was I Made For? (Барби)

Road to Freedom (Растин)

The Fire Inside (Обжигающе горячий)

I’m Just Ken (Барби)

Wahzhazhe (Убийцы цветочной луны)